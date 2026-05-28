Veszélyben a BL? Több ezer dühös szurkoló állhat bosszút Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 13:05
Zárolták a rendezvényeket szervező és finanszírozó cég számláját. A szégyen mellett annak most a veszélye is fennáll, hogy a program nélkül maradt, fanatikus szurkolók botrányt rendeznek a fővárosban.
Pár hete érkezett a hír, hogy zárolták a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport bankszámláit, ami a mindennapi működést is veszélybe sodorta: munkavállalók és alvállalkozók maradtak hirtelen fizetés nélkül, az intézkedés  ráadásul nagyban érinti a május 30-ai BL-döntőt is, ahol a Paris SG és az Arsenal csap össze Budapesten. A Lounge szurkolói zónákat, valamint hatalmas kivetítőket üzemeltetett volna, most azonban minden kérdésessé vált, miután 300 milliós csúszásban vannak az alvállalkozók felé. 

Veszélybe kerültek a BL programok Budapesten / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Veszélyben a BL: így állhatnak bosszút a dühös rajongók

A rendezvényszervező Lounge Event számláján 11,5 milliárd forint van, vagyis rendezni tudnának minden, a Bajnokok Ligájával kapcsolatos számlát, csakhogy a zárolás miatt nem férnek hozzá az összeghez. A Blikk információi szerint hiába próbáltak meg egyeztetni a Belügyminisztériummal és a NAV-val, a sportállamtitkársággal is, egyelőre nincs megoldás.

Jogszerűtlen, sematikus a határozat indoklása. Mindenféle konkrétumot nélkülöz, ez pedig együtt jár azzal a veszéllyel, hogy bárkinek, bármilyen indokkal zár alá lehet venni a tulajdonát. Azt mindenképp el kellene kerülni, hogy a közhangulat hatására hozzanak meg bizonyos vagyont érintő kényszerintézkedéseket

-  mondta el Balásy Gyula jogi képviselője, dr. Papp Gábor, aki a kollégájával együtt panaszt tett az ügyészségen is a szerintük jogtalan zárolás miatt.

A BL-döntővel kapcsolatos programok meghiúsulása nem csupán azért aggályos, mivel rengeteg ember munkája veszne így kárba, hanem amiatt is, mivel fennáll a veszélye annak, a több ezer, program nélkül maradt, fanatikus szurkoló törni-zúzni kezd a fővárosban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
