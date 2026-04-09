A Szentatyának, XIV. Leó pápának hegedült Mága Zoltán – történelmi pillanat a Vatikánban

A Vatikánban, a Szent Péter téren ismét kivételes, lélekemelő és történelmi pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők: Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a Budapest Gipsy Virtuózokkal több ezer ember előtt adott koncertet, majd személyesen is játszhatott Őszentsége, XIV. Leó pápa előtt. A koncert során virtuóz művek csendültek fel, majd a művész az „Elindultam szép hazámból” című magyar népdalt adta elő, amely számára mély személyes és nemzeti jelentéssel bír.

Fotó: Simone Risoluti

Mága Zoltán történelmi látogatása

„Szerény körülmények közül indultam, és mindig fontos volt számomra, hogy hű maradjak a gyökereimhez. Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy Magyarországon születtem és innen vihetem a világba a magyar zene, a magyar kultúra és a magyar lélek üzenetét. Ez a népdal az én utamat, az én hűségemet jelenti.”

Fotó: Simone Risoluti

A találkozás alkalmával a művész egy különleges, „Guarneri del Gesù” ihletésű mesterhegedűt adott át ajándékba a Szentatyának, amelyet barátja, Rácz Pál hangszerkészítő mester készített. A hangszer a magyar hagyomány, a nemzeti összetartozás és az önzetlen adni akarás jelképe, amely méltó módon képviseli Magyarország kulturális örökségét.

„Ez a hegedű nem csupán egy hangszer, hanem a magyar emberek szeretetének, hitének és összetartozásának jelképe. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ezt Magyarország nevében adhattam át Őszentségének.”

Fotó: Simone Risoluti

A Szentatya – aki maga is közel áll a zenéhez és zongorán játszik – meghatódva fogadta az ajándékot, amely különleges lelki és kulturális hidat képez a nemzetek között. A személyes találkozás során Mága Zoltán áldást kért családjára, fiára, hazájára és az egész magyar nemzetre, egyúttal a béke fontosságára is felhívta a figyelmet egy olyan időszakban, amikor a világ számos pontján bizonytalanság és feszültség tapasztalható.

„Arra kértem a Szentatyát, hogy imáiban hordozza a béke ügyét. Hiszem, hogy a béke nem politikai jelszó, hanem közös emberi és erkölcsi felelősségünk. Ma különösen nagy szükség van hitre, stabil értékekre és összetartásra.”

Mága Zoltán hangsúlyozta, hogy a zene túlmutat önmagán:

„A zene számomra nemcsak művészet, hanem szolgálat is. Hidakat épít emberek és nemzetek között, reményt ad, és segít megőrizni identitásunkat egy folyamatosan változó világban.”

Életútja ennek a küldetésnek a jegyében áll: az elmúlt időszakban több mint 1000 jótékonysági koncertet adott, és több mint 1 milliárd forint értékben segítette a rászorulókat Magyarországon és határainkon túl. „Hiszem, hogy a tehetség felelősség is. Kötelességünk segíteni a bajba jutott embertársainkon, és visszaadni abból, amit kaptunk.”