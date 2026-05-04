Indul az érettségi időszak: ma a magyar nyelv és irodalom van terítéken

Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a 2025/2026-os érettségi időszak, elsőként magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. A vizsga az új, 2024-ben bevezetett rendszer szerint zajlik, amelyben már műveltségi teszt és módosított esszéfeladatok is szerepelnek. A szakértők szerint az esszétémák továbbra is kiszámíthatatlanok, így a diákoknak átfogó felkészülésre van szükségük. A tanárok hangsúlyozzák: a jó vázlat, a pontos feladatértelmezés és a helyesírás döntő lehet a pontszámok szempontjából.
Középszinten az első rész két feladatból tevődik össze: egy 40 pontos szövegértési feladatsorból, valamint egy 20 pontos irodalmi feladatlapból. Erre 90 percet kapnak a diákok, majd a második részben 40 pontért egy műértelmezést vagy egy általános, témakifejtő esszét kell megírniuk maximum 150 perc alatt.
A szóbelin középszinten 15, emelt szinten 20 perc áll rendelkezésre a válaszadásra.
A műértelmezés alapjául szolgáló szöveg lehet vers, prózai mű vagy részlet, valamint drámarészlet is. A szövegek a magyar irodalom bármely korszakából származhatnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A feladat nem feltétlenül igényli a szerző ismeretét, és részlet esetén a teljes mű ismerete sem elvárás.
