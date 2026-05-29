Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hableány-tragédia: 7 év után sincs felelőse a 28 ember halálának, egy koreait még mindig nem tudott eltemetni a családja

hableány
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 06:45
Hableány-perhableány sétahajó
A 2019. május 29-én történt súlyos katasztrófát nem lehet feledni. A Margit híd lábánál másodpercek alatt elsüllyedő Hableány rendezvényhajó tragédiája 28 ember életét követelte. Két büntetőper indult, egyikben sincs még jogerős ítélet.
Bors
A szerző cikkei

Bár a Hableány roncsát hetekkel később kiemelték és az áldozatok többségét azonosították, a megnyugvást hozó igazságszolgáltatás hét év elteltével is várat magára: a Viking Sigyn kapitánya elleni per a mai napig jogi útvesztőkben kering. Íme a részletek!

A Hableány katasztrófa utáni pillanatok 2019-ben.
A Hableány katasztrófát követően túlélők után kutatnak a szakemberek a Duna-parton, 2019-ben / Fotó: Koncz György / Nemzeti Sport

Így süllyedt el a Hableány 7 évvel ezelőtt

Május 29-én, egy szerdai napon, 21 óra 5 perckor a Margit híd pesti oldalhoz közeli mederpillérénél a hegymenetben haladó, 27 méter hosszú, Hableány nevű magyar rendezvényhajó összeütközött a szintén hegymenetben közlekedő, gigantikus méretű MV Viking Sigyn svájci szállodahajóval. A szakadó esőben a Duna vízhozama a normális mennyiség duplája, másodpercenként 4000-4500 köbméter volt, és a folyó sodrása is elérte a 9–11 km/h-s sebességet. Bár a látási viszonyok nem voltak extrém rosszak és hajózási zárlat sem volt érvényben, az ezertonnás Viking Sigyn 13-14 km/h-s sebességre felgyorsítva utolérte a 6 km/h-val haladó, negyventonnás Hableányt. Az előzési manőver során a szállodahajó a Hableány tatjának ütközött, megperdítette a kis turistahajót, maga alá gyűrte, és a víz alatt görgette tovább. A fizikai ütközés mellett a Bernoulli-törvény szerinti szívóhatás is közrejátszhatott abban, hogy a monstrum magához rántotta a kisebb járművet. A Hableány az oldalára fordult, és mindössze hét másodperc alatt teljesen elmerült.

35 ember volt a Hableány fedélzetén a katasztrófa pillanatában

Egy 33 fős dél-koreai turistacsoport (turisták, idegenvezetők, fotós) és a kéttagú magyar személyzet tartózkodott a Hableányon. A tragédiát mindössze 7 dél-koreai utas élte túl, akiket a környező hajók és a gyorsan riasztott vízimentők emeltek ki a 10–12 fokos vízből. A katasztrófa 27 halálos áldozatot követelt: 25 dél-koreai állampolgárt, valamint a magyar kapitányt és matrózát. Egy dél-koreai utast a mai napig eltűntként tartanak nyilván, de jogi szempontból a dél-koreai hatóságok és a magyar bírósági eljárás is halottnak tekinti. A holttesteket a Duna budapesti szakaszától egészen a déli országhatárig, több mint 200 kilométeres szakaszon hetekig keresték a hatóságok, a honvédség és a speciális kutyás egységek.

Júniusban emelték ki a Hableány roncsát

A Hableány roncsainak felszínre hozatala nemzetközi összefogással, a Terrorelhárítási Központ (TEK) irányításával zajlott. A búvárok életét veszélyeztető erős sodrás és a magas vízállás miatt napokig tartott az emelőhevederek átfűzése. Végül 2019. június 11-én a Clark Ádám úszódaru segítségével, feszült és kegyeletteljes percek kíséretében emelték ki a hajótestet a Dunából, amelyben további áldozatok holttestét találták meg az iszap és a felborult bútorok között.

A tragédiát követően azonnal megkezdődött a nyomozás

A rendőrségi nyomozás során hatalmas mennyiségű, több mint ezeroldalas iratanyag keletkezett, és 16 térfigyelő kamera felvételét elemezték. A hatóságok megállapították, hogy a szállodahajó ukrán kapitánya, Jurij C. nem fogyasztott alkoholt vagy kábítószert, viszont a gyanú szerint a baleset pillanatában éppen szelfit készített az egyik utassal, így nem figyelt a menetirányra, az ütközést követően pedig törölt adatokat a telefonjáról. Kiderült az is, hogy a kapitány korábban Hollandiában másodkapitányként már részese volt egy másik hajóbalesetnek. Jurij C.-t halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt vették őrizetbe, ám 15 millió forintos óvadék ellenében bűnügyi felügyeletbe került, Budapestet nem hagyhatja el.

Hogy áll most az ügy?

Hét évvel a tragédia után az ügy még mindig nem ért véget, sőt a jogi procedúra jelenleg két párhuzamos, súlyos büntetőperben zajlik a budapesti bíróságokon:

  • Bár a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023 szeptemberében öt év hat hónap fogházbüntetésre ítélte a Viking Sigyn kapitányát, a Fővárosi Törvényszék ezt később hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatását írta elő. 2026 májusában a Pesti Központi Kerületi Bíróságon tanúk kihallgatásával folytatódott a Hableány-per megismételt elsőfokú eljárása. A Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője, dr. Borbély Zoltán szerint a per legfontosabb tétje most az, hogy végérvényesen tisztázzák: az elhunyt magyar kapitánynak, a lelkiismeretes szakemberként ismert L. Lászlónak semmilyen felelőssége nem volt a balesetben, hiszen útjogosként, szabályosan közlekedett, míg a Viking Sigyn modern technikájával egyetlen kormánymozdulattal elkerülhető lett volna a tragédia. A vádlott ukrán kapitány továbbra is bűnügyi felügyelet alatt áll.
  • Ezzel párhuzamosan egy másik, külön eljárás is zajlik a bíróságon: a katasztrófa után közvetlenül a helyszínre érkező Viking Idun szállodahajó ukrán kapitányát, T. Fedirt segítségnyújtás elmulasztásával vádolják. A vád szerint a férfi percekkel a baleset után nemes egyszerűséggel áthaladt a már mederfenékre süllyedt Hableány felett, és nem vett részt a mentésben.
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu