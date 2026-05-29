Hableány-tragédia: 7 év után sincs felelőse a 28 ember halálának, egy koreait még mindig nem tudott eltemetni a családja

Bár a Hableány roncsát hetekkel később kiemelték és az áldozatok többségét azonosították, a megnyugvást hozó igazságszolgáltatás hét év elteltével is várat magára: a Viking Sigyn kapitánya elleni per a mai napig jogi útvesztőkben kering. Íme a részletek!

A Hableány katasztrófát követően túlélők után kutatnak a szakemberek a Duna-parton, 2019-ben / Fotó: Koncz György / Nemzeti Sport

Így süllyedt el a Hableány 7 évvel ezelőtt

Május 29-én, egy szerdai napon, 21 óra 5 perckor a Margit híd pesti oldalhoz közeli mederpillérénél a hegymenetben haladó, 27 méter hosszú, Hableány nevű magyar rendezvényhajó összeütközött a szintén hegymenetben közlekedő, gigantikus méretű MV Viking Sigyn svájci szállodahajóval. A szakadó esőben a Duna vízhozama a normális mennyiség duplája, másodpercenként 4000-4500 köbméter volt, és a folyó sodrása is elérte a 9–11 km/h-s sebességet. Bár a látási viszonyok nem voltak extrém rosszak és hajózási zárlat sem volt érvényben, az ezertonnás Viking Sigyn 13-14 km/h-s sebességre felgyorsítva utolérte a 6 km/h-val haladó, negyventonnás Hableányt. Az előzési manőver során a szállodahajó a Hableány tatjának ütközött, megperdítette a kis turistahajót, maga alá gyűrte, és a víz alatt görgette tovább. A fizikai ütközés mellett a Bernoulli-törvény szerinti szívóhatás is közrejátszhatott abban, hogy a monstrum magához rántotta a kisebb járművet. A Hableány az oldalára fordult, és mindössze hét másodperc alatt teljesen elmerült.

35 ember volt a Hableány fedélzetén a katasztrófa pillanatában

Egy 33 fős dél-koreai turistacsoport (turisták, idegenvezetők, fotós) és a kéttagú magyar személyzet tartózkodott a Hableányon. A tragédiát mindössze 7 dél-koreai utas élte túl, akiket a környező hajók és a gyorsan riasztott vízimentők emeltek ki a 10–12 fokos vízből. A katasztrófa 27 halálos áldozatot követelt: 25 dél-koreai állampolgárt, valamint a magyar kapitányt és matrózát. Egy dél-koreai utast a mai napig eltűntként tartanak nyilván, de jogi szempontból a dél-koreai hatóságok és a magyar bírósági eljárás is halottnak tekinti. A holttesteket a Duna budapesti szakaszától egészen a déli országhatárig, több mint 200 kilométeres szakaszon hetekig keresték a hatóságok, a honvédség és a speciális kutyás egységek.