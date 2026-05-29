Újabb fejlemény a Fenyő-gyilkosságban: felmenthetik Gyárfás Tamást?

Újabb fordulatot tartogat a Fenyő-gyilkosság. Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát még 1998. február 11-én, este fél hat után gyilkolták meg a saját Mercedesében Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, ám soha nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét. 2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban az NNI Portikot és Gyárfás Tamást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Újabb fordulat: felmenthetik Gyárfás Tamást? / Fotó: Hatlaczki Balazs

Fordulat a Fenyő-gyilkosságban: felmenthetik Gyárfás Tamást?

Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. Gyárfás Tamás tavaly májusban vonult börtönbe, jelenleg Kecskeméten raboskodik, ám most a védelmében perújítási indítványt nyújtott be a Fővárosi Ítélőtábláhozn a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda – derült ki az ügyvédi iroda pénteki közleményéből.

A védelem szerint a jogerős ítélet megszületése óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amelyeket a korábbi eljárás során nem vizsgáltak. Álláspontjuk szerint ezek egyértelműen azt támasztják alá, Gyárfás Tamás nem bűnös, és nem ő adott megbízást Fenyő János meggyilkolására. A közleményben arra is kitértek, hogy bár a nyomozás több mint két évtizeddel ezelőtt indult, a védelem szerint a jelentős erőforrásokkal dolgozó Nemzeti Nyomozó Iroda sem tudta teljes körűen feltárni az ügy minden részletét. Az ügyvédi iroda bízik abban, hogy a benyújtott perújítás eredményre vezet, és sikerül véglegesen tisztázni a történteket.

A perújítási indítvány sorsáról a Fővárosi Ítélőtábla dönt majd - írja a Blikk.