Hihetetlen: olcsóbban vehetünk egy görög szigetet, mint egy átlagos pesti lakást

A napokban felröppent a hír, hogy extrém alacsony áron, egy budapesti lakás áráért kínálnak egy görög szigetet. Makri, az ötödik legnagyobb szigete az Echinades-szigetcsoportnak, melyet a Jón-tenger vesz körbe. Területe 98 hektár, vagyis 98 ezer négyzetméter. A gyönyörű vidék, a tengerparti pihenés és elvonulás adott, de mindig van egy apró betűs rész!

Makri egy görög sziget, ami lakatlanul áll a Jón-tengerben. A hozzánk közelebbi, kisebb sziget Makri a fotón Fotó: Andy Sutherland / shutterstock

Csak ennyit kell tenni egy saját görög szigetért

A görög THEMA című lap számolt be róla, hogy a magánszigetre bárki lecsaphat egy novemberi licitáláson, kikiáltási ára 247 ezer euró (nagyjából 98 millió forint). Ez az ár egyenlő egy körülbelül 60-70 négyzetméteres budapesti lakás árával, de egy saját balkáni paradicsom sokkal jobban hangzik. Aki már fejben eltervezte, hogy az életét ott éli majd le, annak viszont van egy rossz hírünk. Bár a vételár csábító, a görögországi szigetvásárlás komoly bürokratikus és infrastrukturális kihívásokkal jár.

2022-ben hirdették meg eredetileg Makrit, akkor 8 millió eurós áron (körülbelül 3,2 milliárd forint), azonban újraértékelve a sziget adottságait és értékeit muszáj volt az árát csökkenteni. A sziget erdőterületnek minősül, és a Natura 2000 ökológia hálózat védett területei közé tartozik, így az infrastrukturális fejlesztések korlátozva vannak. A területen ugyan található néhány elhagyatott épület, mint kisebb házak, víztároló és egy kápolna, de nagyobb fejlesztéseket nem lehet rajta végrehajtani. Szóval aki befektetési célból luxus üdülőparadicsomot álmodott meg, annak valószínűleg más eladó sziget után kell néznie.

Az Echinadas-szigetcsoport térképe Fotó: wikipédia

Görögország megközelítőleg 6000 szigettel rendelkezik, amelyek nagy része lakatlan. Ha egy kicsit visszamegyünk az időben, amikor a görög gazdaság súlyos válságban volt, az állam ezen szigetek eladásával próbálta rendezni a pénzügyi gondokat. Persze nem önként kínálta, hanem egy nagyobb mértékű támogatásért volt kénytelen privatizálni ezeket a területeket. Bizonyos kisebb szigetrészek vagy parcellák már 100 ezer euró körüli összegektől is elérhetők az ingatlanpiacon.

Magánszigetünk ugyan nem lehet a balkáni paradicsomban, de vannak olyan helyek, amik fizetnek azért, hogy odaköltözzünk. Egyre komolyabb elnéptelenedési problémákkal küzd Görögország, ezért kedvezményekkel csalogatja a jövőbeli lakókat. Persze ebben is van némi csavar, ugyanis a infrastruktúra nem mindenhol van kialakítva, komoly feltételekhez kötik a jelentkezést, és a bürokrácia is lassítja a folyamatot. A legkiemelkedőbb példa Antiküthéra települése, ahol az önkormányzat havi 500 euró (170 ezer forint) támogatással és egy új építésű házzal csalogatta tavaly azokat, akiknek legalább négy gyermekük van és odaköltöznének a 24 fős faluba.