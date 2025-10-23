Az 1956-os forradalom legmegrázóbb pillanatai archív fotókon

A magyar nép már az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során bizonyította, hogy nem tűri az elnyomást és az idegen terrort. Akkor az önálló, polgári Magyarország megteremtéséért és a Habsburg-uralom ellen harcoltak őseink, amelyet a sok áldozatot követő csaták után szörnyű megtorlás követett, Haynau tábornagy irányításával. 1956-ban pedig ismét betelt a pohár. A magyar nép ismét fellázadt, ezúttal a Rákosi-rendszer elnyomása és a szovjet megszállás ellen. Elegük lett a titkosrendőrség (ÁVH) kíméletlen brutalitásából, a sztálini személyi kultuszból, a megfélemlítésből, a szólás- és sajtószabadság ellehetetlenítéséből, valamint az alacsony életszínvonalból.

Fotó: Fortepan

1956 – A forradalom kitörése

Tűrhetetlen volt, hogy valaki egy viccért éveket töltött el egy kőbányában kényszermunkára ítélve, vagy éjjel bárkiért eljöhetett a „fekete autó” és talán soha nem tért vissza a családjához.

1956. október 23-án az egyetemisták békés tüntetést szerveztek a parlament elé, amelyhez több tízezer civil csatlakozott. Követeléseik között szerepelt, hogy Nagy Imre legyen a miniszterelnök, vonják ki a szovjet csapatokat, ismét váljon függetlenné Magyarország, szabad választások által nevezzék ki a vezetőket, és ne cenzúrázzák a sajtót. A gyáva karhatalom a békés tüntetésre erőszakkal válaszolt: az ÁVH éles lőszerrel a tömegbe lőtt.

A borzasztó esemény „véres csütörtök” néven vonult be a történelembe, melynek során a kutatók becslései során 200-300 ember életét vesztette, és több százan megsérültek. A diktatúra példátlan gaztette nyomán kitört a forradalom. A népharag elsöpörte a Rákosi-Gerő-féle rendszert, Kádár János került az MDP élére, Nagy Imre pedig nemzeti egységkormányt alakított.

A pesti forradalmi hullám átterjedt a vidéki városokra is, de a szabadság keserédes öröme nem tarthatott sokáig. November 4-én a szovjet hadsereg nagyszabású támadást indított Magyarország ellen. Az óriási túlerő néhány nap alatt leverte a forradalmárok ellenállását. Több ezer honfitársunk, az életét adta a függetlenség kivívásáért folytatott harcban. A becslések szerint 20 ezren megsérültek, ugyanannyi embert bebörtönöztek és több tízezren elmenekültek az országból jogosan tartva a megtorlástól.