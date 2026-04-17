Megbénul a közlekedés Budapesten: forgalomkorlátozások lesznek szombaton

Kerékpáros felvonulás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani szombat délután a fővárosban - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.
A Magyar Kerékpárosklub által szervezett I Bike Budapest kerékpáros felvonulás résztvevői szombaton 15 órakor az Árpád fejedelem útjáról indulnak a Margit hídon át a pesti alsó rakparton és a Petőfi híd-Kosztolányi Dezső tér-Bartók Béla út-Szent Gellért tér-Szent Gellért rakpart-Attila út-Alagút-Lánchíd-József Attila utca-Andrássy út-Dózsa György út útvonalon a Városligetbe.
A rendezvény idején a keresztirányú forgalmat szakaszosan átengedik, néhány perces zárás várható. A demonstráció útvonalával megegyező nyomvonalon hosszabb időre korlátozzák a gépjárműforgalmat
- írták.
A BKK közölte, hogy a felvonulás miatti korlátozás több közösségi közlekedési járatot is érint, ezért a metrók igénybevételét ajánlják ezen időszak alatt.
