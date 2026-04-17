Megbénul a közlekedés Budapesten: forgalomkorlátozások lesznek szombaton

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 13:50
Kerékpáros felvonulás lesz a hétvégén. Mutatjuk a részleteket!
Kerékpáros felvonulás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani szombat délután a fővárosban - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Kerékpáros felvonulás miatt forgalomkorlátozások lesznek szombaton Budapesten

A Magyar Kerékpárosklub által szervezett I Bike Budapest kerékpáros felvonulás résztvevői szombaton 15 órakor az Árpád fejedelem útjáról indulnak a Margit hídon át a pesti alsó rakparton és a Petőfi híd-Kosztolányi Dezső tér-Bartók Béla út-Szent Gellért tér-Szent Gellért rakpart-Attila út-Alagút-Lánchíd-József Attila utca-Andrássy út-Dózsa György út útvonalon a Városligetbe.

 

A rendezvény idején a keresztirányú forgalmat szakaszosan átengedik, néhány perces zárás várható. A demonstráció útvonalával megegyező nyomvonalon hosszabb időre korlátozzák a gépjárműforgalmat

 - írták.

A BKK közölte, hogy a felvonulás miatti korlátozás több közösségi közlekedési járatot is érint, ezért a metrók igénybevételét ajánlják ezen időszak alatt.

További részletek a bkk.hu/menetrend-utazastervezes/forgalmi-hirek/kozlekedes-a-fovarosban-szombaton-az-i-bike-budapest-kerekparos-felvonulas-idejen.16364/ oldalon találhatóak.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
