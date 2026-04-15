Nem bírod ki sírás nélkül: Így látta viszont az Artemis II űrhajósa a kutyáját

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 20:42
Christina Koch több mint egy hetet töltött űrrepülésben az április 1-jei indítás után. A NASA Artemis II egyik küldetésspecialistája számára ez is rengeteg idő volt a kutyája nélkül.

Az Artemis II űrhajósa megosztotta kutyája szívmelengető reakcióját, miután hazatért az űrből, és ez könnyekig meghatotta az embereket.

Christina Koch Artemis II Mission Astronauts Prepare for Launch Around the Moon at Cape Canaveral, Florida
Christina Koch / Fotó: Anadolu via AFP

Az Artemis II küldetés április 10-én ért véget, az űrhajósok a történelmi 10 napos űrutazás után biztonságosan visszatértek a Földre - írja a Mirror.

Amikor Christina hazatért, kutyája, Sadie, nagyon örült, hogy látja. Az űrhajós hivatalos Instagram-oldalán megosztott videón látható, ahogy a kiskutya felugrik a bejárati ajtóra, és mellső mancsaival kopogtatja az üveget. Amint kinyílik az ajtó, Sadie odarohan Christinához, és izgatottan csóválja a farkát. A videóhoz tartozó képaláírásban a 47 éves Christina ezt írta: Még mindig elég biztos vagyok benne, hogy én voltam a boldogabb oldala ennek az viszontlátásnak. Sadie mindent megtanított nekem, amit tudnom kellett az érzelmileg támogató állatokról. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire hasznos lesz.

Megríkatta a követőket az Artemis II űrhajósa

A következő klipben Christina és Sadie látható, amint a tengerben rohangálnak és pancsolnak, miközben a legtöbbet hozzák ki a strandolásból. A hozzászólásoknál több Instagram-felhasználó is lelkesen osztotta meg gondolatait. Az egyikük ezt írta: „Eljutottál a Holdra, a Földet egy apró pontnak láttad, aztán visszajössz, és a kutyáddal a tengerparton töltöd az időt. Ez a mérhetetlenül hálás élet szinonimája.

Egy másik ezt mondta: „Sadie-nek fogalma sincs, milyen messziről utaztál, hogy újra láthasd. Annyira imádom ezt.

Annyi videót láttam már ebben a küldetésben, de valahogy ez a videó siratott meg a legjobban, amikor hazajössz a kutyádhoz. Imádom ezt a videót” - írta egy harmadik kommentelő.

 

