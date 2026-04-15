Nem bírod ki sírás nélkül: Így látta viszont az Artemis II űrhajósa a kutyáját

Az Artemis II űrhajósa megosztotta kutyája szívmelengető reakcióját, miután hazatért az űrből, és ez könnyekig meghatotta az embereket.
Az Artemis II küldetés április 10-én ért véget, az űrhajósok a történelmi 10 napos űrutazás után biztonságosan visszatértek a Földre - írja a Mirror.
Amikor Christina hazatért, kutyája, Sadie, nagyon örült, hogy látja. Az űrhajós hivatalos Instagram-oldalán megosztott videón látható, ahogy a kiskutya felugrik a bejárati ajtóra, és mellső mancsaival kopogtatja az üveget. Amint kinyílik az ajtó, Sadie odarohan Christinához, és izgatottan csóválja a farkát. A videóhoz tartozó képaláírásban a 47 éves Christina ezt írta: „Még mindig elég biztos vagyok benne, hogy én voltam a boldogabb oldala ennek az viszontlátásnak. Sadie mindent megtanított nekem, amit tudnom kellett az érzelmileg támogató állatokról. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire hasznos lesz.”
A következő klipben Christina és Sadie látható, amint a tengerben rohangálnak és pancsolnak, miközben a legtöbbet hozzák ki a strandolásból. A hozzászólásoknál több Instagram-felhasználó is lelkesen osztotta meg gondolatait. Az egyikük ezt írta: „Eljutottál a Holdra, a Földet egy apró pontnak láttad, aztán visszajössz, és a kutyáddal a tengerparton töltöd az időt. Ez a mérhetetlenül hálás élet szinonimája.”
Egy másik ezt mondta: „Sadie-nek fogalma sincs, milyen messziről utaztál, hogy újra láthasd. Annyira imádom ezt.”
„Annyi videót láttam már ebben a küldetésben, de valahogy ez a videó siratott meg a legjobban, amikor hazajössz a kutyádhoz. Imádom ezt a videót” - írta egy harmadik kommentelő.
