Pulykákra vadászott a tinédzser, tudta nélkül őrá pedig egy vörös hiúz – videó

Egy fiatal vadász kikapcsolódása igazi dokumentumfilmmé vált, amikor egy vörös hiúz közelítette meg.
A 19 éves Carson Bender éppen pulykára vadászott egy magánterületen, Wisconsin közelében. Csalikat helyezett ki egy szénás területen, ahol a madarak minden irányból repültek.
Először csak madarak közeledtek felé, ám ekkor valami furát is észlelt maga mögött. Ennek ellenére nem akarta megijeszteni a pulykákat, ezért megfordulás helyett elővette a telefonját, hogy maga mögé nézzen.
Ekkor következett a természetfilmbe illő jelenet: a kamera egy vörös hiúzt vett fel, amely Bendert figyelve lassan közelített felé.
A hiúz - amelyet később körülbelül 11 kilósra becsültek - egyre közelebb osont, egyértelműen könnyű zsákmányra pályázva. Majdnem egy percig tanulmányozta Bendert, próbálva kitalálni, mivel is van dolga. Nem maradt azonban a figyelésnél: előrelendült, megragadta Bender karját, mire a vadász ugyanolyan gyorsan lerázta magáról, az állat pedig elszaladt.
Elindultam az orvoshoz. Csak néhány karcolás a vállamon.
A hiúzok időnként megvizsgálják a pulykahívogatásokat, az ilyen közvetlen érintkezés azonban rendkívül ritka. A legtöbb esetben az állat rájön, hogy valami nincs rendben, és meghátrál - írja a Fox News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.