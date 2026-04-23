KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrongálódott a felsővezeték: késésekre kell számítani ezeken a vasútvonalakon

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 10:43
felsővezetékkésésvasút
Várhatóan a kora délutáni órákra állhat helyre a rend.

A szajoli állomáson felsővezeték-hiba okoz fennakadást a vasúti közlekedésben, ezért kimaradó járatokra, pótlóbuszos átszállásra és késésekre kell számítani a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba fővonalon - közölte a MÁV-csoport csütörtök reggel.

Azt írták, hogy csaknem húsz MÁVBusz már reggel óta segíti a közlekedést, illetve az ország távolabbi részeiről további buszokat irányítottak át, azok kora délelőttig folyamatosan állnak forgalomba. A szakemberek már dolgoznak a megrongálódott felsővezeték helyreállításán, várhatóan a kora délutáni órákban indulhat újra a közlekedés Szajol állomáson - írták.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu