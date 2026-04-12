Baleset a szavazókörben: megsérült egy bizottsági tag Szigetszentmiklóson

Kisebb baleset zavarta meg a vasárnapi választás menetét Szigetszentmiklóson, a 19. számú szavazókörben – számolt be róla a Nemzeti Választási Iroda.
A szavazatszámláló bizottság egyik tagja pakolás közben megbotlott, és egy szerencsétlen mozdulat következtében a szekrénybe ütötte a száját. Az ütés hatására az ínye enyhén vérezni kezdett. A helyszínen tartózkodó bizottsági tagok azonnal segítséget nyújtottak. A sérültet leültették, majd hűteni kezdték a sérült területet, miközben a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető is közreműködött az ellátásban.
A balesetet szenvedett tag jelezte, hogy állapota nem súlyos, és képes folytatni a munkáját. A történtek nem akadályozták a szavazókör működését, a szavazás rendben folytatódott. Az incidenst a vonatkozó szabályoknak megfelelően rendkívüli eseményként rögzítették a Nemzeti Választási Iroda rendszerében. A választási eljárás során minden ilyen eseményt dokumentálni kell, hogy biztosított legyen a folyamat átláthatósága és törvényessége.
