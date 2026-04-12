6 órakor megnyitottak a szavazókörök, megkezdődtek a választások

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz. Voksolni csak személyesen lehet. A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt igazolnia kell személyazonosságát, ezt bármilyen típusú személyi igazolvánnyal megteheti. A szavazatszámláló bizottság elfogadja továbbá az 1998 végétől kiadott lézergravírozott útleveleket, valamint a kártyaformátumú jogosítványokat is. A DÁP-alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására.
Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le a voksát, ennek helyéről korábban valamennyi választópolgárt tájékoztatták. Ha valaki nem kapta meg az értesítőt vagy most nem találja, a valasztas.hu oldalon a lakcíme alapján megkeresheti, hogy milyen címen találja azt a szavazókört, ahol voksolhat. Lakóhelyétől eltérő helyen, átjelentkezéssel csak az a mintegy 224 ezer választópolgár voksolhat, aki ezt korábban kérte.
A szavazóhelyiségben csupán az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe.
Aki mozgásában akadályozott vagy beteg, mozgóurnát kérhet a szavazáshoz. Aki azonban nem kért, az nem szavazhat ilyen módon akkor sem, ha egy másik, közös háztartásban lakó választópolgárhoz kiviszik a mozgóurnát.
A választáson 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz, ebből mintegy 293 ezer fiatal lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson, ők azok, akik a 2024-es európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választáson még nem voltak szavazókorúak, de az azóta eltelt időben nagykorúvá váltak.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18:30-kor.
A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni választókerületi szavazólapokat számlálják össze, majd az országos pártlistás szavazólapokat, végül a nemzetisági listás szavazólapokat.
Az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik a www.valasztas.hu oldalon, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók. A voksolás estéjén várhatóan az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, és az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.
