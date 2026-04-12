Választás 2026: Mutatjuk a legfrissebb számokat, eredményeket!

A szavazatok feldolgozásának függvényében vasárnap este 8 óra körül kezdheti meg az eredmények közzétételét a Nemzeti Választási Iroda (NVI). Az előzetes adatokat a Valasztas.hu oldalon teszik közzé, amelyeket ezt követően 10 percenként frissítenek.
A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat összesítik, ezt követik a pártlistás, majd a nemzetiségi listás voksok.
A közzétett adatok előzetes eredményeknek számítanak, a hivatalos végeredmény megállapítása későbbi időpontban történik meg.
Vasárnap este hét órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat. A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.
A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.
Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.
A szavazatszámláló bizottságok előbb az egyéni szavazólapokat számolják majd össze, ezt követik a pártlistás szavazólapok és a nemzetiségi listás szavazólapok. A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat minden esetben legalább kétszer számolja meg. Az ismételt számlálást addig folytatja, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz.
Lesz azonban 106 szavazókör, ahol nem bontják fel vasárnap este az urnákat: ezek "megvárják" a külképviseleteken, illetve a más magyarországi településeken az átjelentkezők által leadott szavazatokat. Az "utazó" voksokat a választás utáni szombaton keverik bele ennek a 106 szavazókörnek az urnáiba.
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a jegyzőkönyvek alapján összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választás eredményét, legkésőbb jövő szombaton. A választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg.
Április 12-én, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. 7 527 742 választópolgárt vettek nyilvántartásba, ennyi embert vártak az urnákhoz. Közülük mintegy 224 ezer választópolgár átjelentkezéssel voksolt, 293 ezer fiatal pedig első alkalommal tehette az ikszet a szavazólapokra. A 2026-os választás már az első órája végén, reggel 7-kor rekordot döntött, ugyanis jóval többen járultak a szavazóurnákhoz, mint a korábbi alkalmakkor ebben az időben. A minden korábbinál magasabb részvételi arány a későbbi részadatokban is folyamatosan jelen volt, azaz a mostani választások minden korábbinál több embert mozgósítottak.
