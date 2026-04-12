Orbán Viktor: 2,5 millió szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik innen, soha nem fogjuk őket cserben hagyni

Orbán Viktor a Fidesz eredményváróján, a Bálnában szólalt fel. "A választási eredmény érthető és világos. Fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták" - kezdte beszédében Orbán Viktor. "A győztes párt elnökének gratuláltam. Nektek, önöknek köszönöm a rengeteg munkát. Soha ennyien és ennyit nem dolgoztunk egyetlen kampányban sem. Van is ennek látszatja, két és fél millió szavazót sikerült összegyűjtenünk”.

Fotó: mw

Orbán Viktor azt üzente, a határon túliak számíthatnak rájuk. "Hogy a hazánk és a nemzet sorsára mit jelent az eredmény és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, majd az idő eldönti. Mi ellenzékből is a hazánkat és magyar nemzetet fogjuk szolgálni" – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: „A feladat, amely előttünk áll, világos. A kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük. Kétmillió ötszázezer szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik innen, soha nem fogjuk őket cserben hagyni”.

"Talán mondanom sem kell, több mint harminc éve vagyunk együtt, éltünk már meg nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket, de egy dolgot mindenki tudhat: mi nem adjuk fel soha, soha, soha, de soha. Ezek a napok, amelyek előttünk állnak, még a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újraindul a munka. Ebben mindenkire, mind a kettőmillió ötszázezer szavazónkra számítok" – tette világossá Orbán Viktor, aki sok erőt, jó egészséget, és a mainál szebb estéket kívánt.