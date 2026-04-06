Ezt mindenkinek tudnia kell, aki külföldre megy: még Magyarországon tankolja tele az autóját, brutális, ami a határ túloldalán várja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 14:15
Március végére a benzin ára az egész régiót tekintve Magyarországon volt a legalacsonyabb. Ez a védett árnak köszönhető.
Az üzemanyagpiaci válságot kezelő kormányzati beavatkozás következtében jelenleg a védett ár az éllovas az Európai Unióban.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az Oeconomus elemzésében arra világított rá, hogy a szomszédos országokban az áremelkedés fékezésére különböző kormányzati intézkedéseket alkalmaznak - számolt be róla a vg.hu

  1. Ár- vagy árréskorlátozó intézkedéseket alkalmaznak Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában.
  2. Szlovákiában mennyiségi korlátozást vezettek be, illetve a külföldi rendszámos autókra magasabb ár vonatkozik.
  3. Romániában elsősorban a fuvarozók támogatására fókuszáltak,
  4. Ausztriában pedig nem vezettek be klasszikus ársapkát, ugyanakkor korlátozták az áremelések gyakoriságát.

Március végére a benzin ára a védett árnak köszönhetően az egész régiót tekintve Magyarországon volt legalacsonyabb,

míg Romániában átlagosan 710, Ausztriában 730 forintnak megfelelő lejt, illetve eurót kellett fizetni egy literért.

Az osztrákoknál így 23 százalékkal került többe a benzin, mint itthon. A dízel Szlovákiában volt a magyarországihoz hasonló, 615 forintos árszinten, ugyanakkor Romániában 770, Szerbiában 810, Ausztriában 840 forintnak megfelelő összeget kellett érte fizetni. Utóbbi a hazai árnak több mint egyharmadával drágább.

A nyugat-európai országokban jellemzően adócsökkentéssel, illetve a benzinkutak hatósági ellenőrzéseinek fokozásával próbálják fékezni az árakat. A 2 euró alatti áraknak viszont így is búcsút inthetnek. Németországban a benzin ára 770, míg a dízel ára Hollandiában 880 forint körül alakul.

Ha autóval utazunk külföldre Magyarországról, mindenképpen érdemes teletankkal elindulni. Romániában 40 liter dízelért 6200 forinttal, Ausztriában 9000 forinttal, Hollandiában 10600 forinttal többet kellene fizetnünk, mint a védett áras tankolás esetén itthon - írja a Világgazdaság

 

 

