Szokatlanul alacsonyan repült egy utasszállító repülőgép Tolna felett

Kedden, a reggeli órákban tűnt fel többször is egy Lufthansa Airbus A320 típusú repülőgép Tolna vármegye légterében. A szabadban tartózkodók furcsa, zümmögésre hasonlító morajlást hallhattak, miközben az utasszállító repülőgép meglehetősen különös manővereket mutatott be, és gyakran váltogatta a magasságát.

Az utasszállító repülőgép a hírek szerint Tamási, Dunaföldvár és Szekszárd felett is elhaladt / Fotó: BearFotos / Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Mit keresett Tolna légterében az utasszállító repülőgép?

A hírek szerint a Lufthansa repülőgépe egy berepülésen volt. Ilyenkor a pilóták és a mérnökök valós körülmények között tesztelik a repülőgép működését, valamint különböző repülési helyzetekben vizsgálják meg, hogy minden berendezés megfelelően teljesít-e. Emellett olyan funkciókat is kipróbálnak, amelyek normál utasszállítás során ritkán használnak.

A mostani gyakorlat egyik kulcseleme a vészhelyzeti energiaellátást biztosító RAT (Ram Air Turbine) kipróbálása volt. Ez egy kihajtható kis turbina, amelyet a menetszél hajt meg, és szükség esetén elektromos áramot termel a legfontosabb fedélzeti rendszerek számára, például akkor, ha a hajtóművek vagy a fő áramellátás kiesik.

A rendszer működése közben egy erőteljes, zümmögő hang hallható, amely a földről szokatlannak tűnhet. Sokan ezt drónhoz hasonlítják, vagy hibára gyanakodnak, pedig valójában a tesztelés természetes része – írja a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldala.

A repülési adatok szerint az utasszállító 7:02-kor szállt fel a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, majd 9:57-kor ugyanoda tért vissza. A közel háromórás repülés alatt a gép több kört is megtett a Dunántúl felett. Útja során áthaladt többek között Szekszárd, Dunaföldvár és Tamási felett is.

A repülés egyik látványos sajátossága a folyamatos magasságváltoztatás volt, ami azonban nem rendellenesség, hanem a berepülések megszokott része: a pilóták ekkor különféle repülési helyzeteket modelleznek, különböző sebességeken haladnak, rendszereket tesztelnek, valamint vészhelyzeti eljárásokat is kipróbálnak. Az adatok alapján a gép a repülés elején mintegy 39 ezer láb magasan haladt, majd az út végéhez érve 10 ezer láb alá is csökkentette a magasságát - írja a TEOL.