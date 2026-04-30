KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szokatlanul alacsonyan repült egy utasszállító repülőgép Tolna felett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 13:20
Többször is feltűnt Tolna vármegye légterében egy Lufthansa Airbus A320 típusú repülőgép.
Bors
A szerző cikkei

Kedden, a reggeli órákban tűnt fel többször is egy Lufthansa Airbus A320 típusú repülőgép Tolna vármegye légterében. A szabadban tartózkodók furcsa, zümmögésre hasonlító morajlást hallhattak, miközben az utasszállító repülőgép meglehetősen különös manővereket mutatott be, és gyakran váltogatta a magasságát.

A szerző cikkei

Mit keresett Tolna légterében az utasszállító repülőgép?

A hírek szerint a Lufthansa repülőgépe egy berepülésen volt. Ilyenkor a pilóták és a mérnökök valós körülmények között tesztelik a repülőgép működését, valamint különböző repülési helyzetekben vizsgálják meg, hogy minden berendezés megfelelően teljesít-e. Emellett olyan funkciókat is kipróbálnak, amelyek normál utasszállítás során ritkán használnak.

A mostani gyakorlat egyik kulcseleme a vészhelyzeti energiaellátást biztosító RAT (Ram Air Turbine) kipróbálása volt. Ez egy kihajtható kis turbina, amelyet a menetszél hajt meg, és szükség esetén elektromos áramot termel a legfontosabb fedélzeti rendszerek számára, például akkor, ha a hajtóművek vagy a fő áramellátás kiesik.

A rendszer működése közben egy erőteljes, zümmögő hang hallható, amely a földről szokatlannak tűnhet. Sokan ezt drónhoz hasonlítják, vagy hibára gyanakodnak, pedig valójában a tesztelés természetes része – írja a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldala.

A repülési adatok szerint az utasszállító 7:02-kor szállt fel a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, majd 9:57-kor ugyanoda tért vissza. A közel háromórás repülés alatt a gép több kört is megtett a Dunántúl felett. Útja során áthaladt többek között Szekszárd, Dunaföldvár és Tamási felett is.

A repülés egyik látványos sajátossága a folyamatos magasságváltoztatás volt, ami azonban nem rendellenesség, hanem a berepülések megszokott része: a pilóták ekkor különféle repülési helyzeteket modelleznek, különböző sebességeken haladnak, rendszereket tesztelnek, valamint vészhelyzeti eljárásokat is kipróbálnak. Az adatok alapján a gép a repülés elején mintegy 39 ezer láb magasan haladt, majd az út végéhez érve 10 ezer láb alá is csökkentette a magasságát - írja a TEOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
