Rendőrök lepték el InterCityt: késsel fenyegetőzött egy utas a Budapestre tartó vonaton

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 17:35
Egy szabadnapos nyomozónő tartoztatta fel a balhés utast. Halálos fenyegetés történt az InterCity vonaton.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársa április 26-án délután, pihenőnapján Nyíregyházáról tartott Budapestre vonattal, amikor Szolnok magasságában járva a jegyvizsgáló a segítségét kérte. Elmondta, hogy az egyik férfi agresszívan viselkedik a többi utassal, majd vélhetően valamelyik mellékhelyiségben bújt el.

Fotó: MTI

A szabadnapos nyomozónő azonnal értesítette a történtekről ügyeletes KR munkatársát, aki felvette a kapcsolatot a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársaival. A Vasúti Rendőrőrs járőrei a Szolnoki Vasútállomás 8-as vágányához siettek, ahol már várták az éppen befutó InterCityt.

Közben a vonaton lévő rendőr, meglátva a felé közeledő agresszív utast, azonnal intézkedni kezdett. A 29 éves férfi ekkor még együttműködőnek tűnt, bár azt állította, hogy nincs nála igazolvány, mert elhagyta őket. Miután a szerelvény beért az állomásra a szolnoki járőrök vették át az ügyet, és ellenőrizték a férfi ruházatát. Azt állította, hogy nincs nála szúró-vágó eszköz, azonban a ruhájából egy fekete nyelű, több mint 10 cm-es pengehosszúságú konyhakés esett ki.

A vonaton utazók közül volt, akit a férfi azzal fenyegette meg, hogy leszúrja és megöli, más utasnak pedig akadályozta az útját, és a vonat falához szorította. Csak akkor engedett a szorításból, amikor a sértett segítségért kiabált. A bűncselekmény során senki nem sérült meg.

A 29 éves férfit a rendőrök elfogását követően előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol garázdaság miatt indult vele szemben szabálysértési eljárás - számolt be róla a Police.hu.

 

