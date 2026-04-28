Megbénult a forgalom, árokba borult autó mentése zajlik a helyszínen

Árokba borult egy autó Kerekegyházánál

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Az 5214-es út 2. kilométerénél történt baleset során egy személygépkocsi árokba borult, majd az oldalán állt meg. A helyszínen jelenleg mentési munkálatok zajlanak, ehhez a kerekegyházi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki társhatóságokkal együtt.

Az érintett szakaszon jelenleg félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.