Megbénult a forgalom, árokba borult autó mentése zajlik a helyszínen

Árokba borult autó bénítja a forgalmat Kerekegyháza területén.
Az 5214-es út 2. kilométerénél történt baleset során egy személygépkocsi árokba borult, majd az oldalán állt meg. A helyszínen jelenleg mentési munkálatok zajlanak, ehhez a kerekegyházi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki társhatóságokkal együtt.
Az érintett szakaszon jelenleg félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
