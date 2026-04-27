Itt a bejelentés: így néz ki a Fidesz frakció Orbán Viktor nélkül

Gulyás Gergely a Facebookra feltöltött videóban tudatta: április 27-én megalakult a Fidesz parlamenti frakciója. A Fidesznek és a KDNP-nek az új parlamentben 52 fős frakciója van, ebből 10 egyéni választókerületet megnyert képviselő van, 42-n pedig listán szereztek mandátumot.

Gulyás Gergely is hangsúlyozta, hogy jelentős megújulás történik a frakcióban. A Fidesz-KDNP 42 listán mandátumot szerző képviselő közül 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, ezáltal mások lehetnek parlamenti képviselők.

Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és vesz részt a Szociális Bizottság munkájában.