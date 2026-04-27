Itt a bejelentés: így néz ki a Fidesz frakció Orbán Viktor nélkül

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 15:29 / FRISSÍTÉS: 2026. április 27. 15:45
A mai napon megalakult a Fidesz parlamenti frakciója.

Gulyás Gergely a Facebookra feltöltött videóban tudatta: április 27-én megalakult a Fidesz parlamenti frakciója. A Fidesznek és a KDNP-nek az új parlamentben 52 fős frakciója van, ebből 10 egyéni választókerületet megnyert képviselő van, 42-n pedig listán szereztek mandátumot.

Gulyás Gergely is hangsúlyozta, hogy jelentős megújulás történik a frakcióban. A Fidesz-KDNP 42 listán mandátumot szerző képviselő közül 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, ezáltal mások lehetnek parlamenti képviselők.

Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és vesz részt a Szociális Bizottság munkájában. 

  1. Ágh Péter
  2. Balla György (frakcióvezető-helyettes)
  3. Balla Mihály
  4. Bencsik János
  5. Bóka János
  6. Czirbus Gábor
  7. Budai Gyula
  8. Csibi Krisztina
  9. Csuzda Gábor
  10. Hankó Balázs
  11. Hegedűs Barbara
  12. Koncz Zsófia
  13. Takács Árpád
  14. Tilki Attila
  15. Vitályos Eszter
  16. Vitányi István
  17. F. Kovács Sándor
  18. Gulyás Gergely (frakcióvezető)
  19. Gyopáros Alpár
  20. Héjj Dávid
  21. Hidvéghi Balázs
  22. Kocsis Máté (frakcióvezető-helyettes)
  23. Kovács Sándor
  24. Lázár János
  25. Molnárné dr. Lezsák Anna
  26. Nagy Bálint
  27. Németh Balázs
  28. Németh Zsolt
  29. Orbán Balázs
  30. Panyi Miklós
  31. Papp Zsolt
  32. Pócs János
  33. Radics Béla
  34. Szécsi Zoltán
  35. Szentkirályi Alexandra
  36. Szijjártó Péter
  37. Szűcs Gábor
  38. Takács Péter
  39. Tuzson Bence
  40. V. Németh Zsolt
  41. Varga Gábor
  42. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
  43. Witzmann Mihály
  44. Zsigó Róbert

 

