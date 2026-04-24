Ne indulj ma el ügyet intézni: szünetet tart a rendőrség

Nincs ügyfélfogadás ma, azaz április 24-én a rendőrkapitányságokon. Április 24-e ugyanis Szent György napja, amely mindig munkaszüneti nap a rendőrség állománya számára.

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

A készenléti és közterületi szolgálatellátás ugyanakkor folyamatos, és a bejelentések felvétele is biztosított - közölte a Police.hu.