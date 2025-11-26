Szoktál rendelni a TEMU-ró? Hamarosan nem fogsz

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 15:36
Brüsszel két évvel előrehozza az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vám bevezetését, kemény csapást mérve a keleti e-kereskedelmi platformokra.

Az Európai Unió már 2026-ban eltörli az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vámmentességet, amely eddig az olyan online óriások, mint a Shein és a Temu, legnagyobb előnyét jelentette. A döntés célja a tisztességes verseny biztosítása az európai vállalkozások számára, miközben véget vet a Keletről érkező filléres importáradatnak.

A TEMU tovább hódít az országban. 
Fotó: Meteoritka /  Shutterstock 

Eredetileg a vámmentesség eltörlését csak 2028-ra tervezték, ám a Kínából érkező évi több milliárd csomag komoly felháborodást váltott ki az európai vállalkozások körében. 

A bizottság szerint 2024-ben 4,6 milliárd ilyen kis értékű küldemény érkezett az EU-ba, 91 százalékuk Kínából. Ezek a csomagok eddig vám- és áfamentesen jutottak be a közös piacra, miközben az európai kiskereskedőknek minden termék után fizetniük kellett a kötelező terheket.

Az intézkedés része az EU szélesebb célkitűzésének is, amely

  • a vámrendszer és az online kereskedelem egyszerűsítését;
  • valamint a visszaélések visszaszorítását célozza.

Az uniós vezetők szerint a mostani lépés nemcsak bevételt hoz, hanem védelmet nyújt az európai munkahelyeknek is.

Brüsszel ezzel párhuzamosan új egységes vám- és statisztikai rendszert is kialakít, hogy hatékonyabban ellenőrizze a harmadik országokból érkező áruforgalmat.

Az EU tehát lezárja a legnagyobb kiskaput, amelyet a kínai webáruházak eddig kihasználtak. A döntés 2026-ban lép életbe – és ez lesz az első komoly tesztje annak, hogyan reagál a kínai online kereskedelem a vámmentes korszak végére.

