Legalább 9 ember halálát okozta egy robbanás egy erőműben

Kedden egy magántulajdonban lévő erőműben történt robbanás India középső részén, Chhattisgarh államban, amely legalább kilenc munkás halálát okozta, és további 15-en megsérültek.
"A robbanás egy kazáncsőben történt a Vedanta Limited által üzemeltetett erőműben, Chhattisgarh állam Sakti körzetében" - mondta Praful Thakur rendőrtiszt. A robbanás oka egyelőre nem tisztázott. A tisztviselők szerint a mentőcsapatok a robbanás helyszínén keresik a bent rekedt munkásokat.
Egy közleményben az erőmű vezetősége azt mondta, hogy azonnali prioritásuk az érintettek orvosi ellátása, illetve hogy szorosan együttműködnek a helyi hatóságokkal. Hozzátették, hogy vizsgálatot indítottak a robbanás okának kiderítésére.
Chhattisgarh állam minisztere, Vishnu Deo Sai rendkívül tragikusnak nevezte az esetet, és azt mondta, hogy a hatóságok segítséget nyújtanak az elhunytak családjainak - közölte az AP News.
