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Rohantak a mentők: 3 emberrel a fedélzeten borult fel az autó Budapesten

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 16:20 / FRISSÍTÉS: 2026. június 08. 16:25
mentőbaleset
Összesen hárman utaztak abban a két autóban, amelynek az egyike felborult a budapesti balesetben. Rohantak a mentők a helyszínre

Összeütközött két autó Budapest tizenegyedik kerületében, a Budafoki úton. Az egyik jármű fel is borult. 

Rohantak a mentők.
Rohantak a mentők. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A Kruspér és a Lágymányosi utca közötti szakaszon történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem.

Taksonyban is felborultak, rohant a mentő

Lesodródott az úttestről és felborult egy személyautó Taksonyban, a Wesselényi Miklós utcában, a Széchenyi István és a Rákóczi Ferenc utca között. A jármű a tetején állt meg. Hárman utaztak benne, őket a mentők vizsgálják. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - írja a katasztrófavédelem.

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