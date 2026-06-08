Rohantak a mentők: 3 emberrel a fedélzeten borult fel az autó Budapesten

Összeütközött két autó Budapest tizenegyedik kerületében, a Budafoki úton. Az egyik jármű fel is borult.

Rohantak a mentők. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A Kruspér és a Lágymányosi utca közötti szakaszon történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem.

Taksonyban is felborultak, rohant a mentő

Lesodródott az úttestről és felborult egy személyautó Taksonyban, a Wesselényi Miklós utcában, a Széchenyi István és a Rákóczi Ferenc utca között. A jármű a tetején állt meg. Hárman utaztak benne, őket a mentők vizsgálják. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - írja a katasztrófavédelem.