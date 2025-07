Ők is voltak fiatalok – így buliztak a nagyszüleink, retró galéria

Lehet, hogy már nem mai gyerekek, sokan közülük már nem is élnek, de bizony a nagyszüleink is voltak fiatalok. Időről időre pedig nekik is járt a szórakozás, a képekből pedig az is egyértelmű, hogy bizony tudtak mulatni. Kíváncsi vagy, hogyan buliztak a nagyszüleink? Galériánkból kiderül!

1977. Disco-hajó a pesti alsó rakpartnál, háttérben a Széchenyi Lánchíd és a Budai Vár. Már régen is a bulizni vágyók közkedvelt helyszíne volt. / Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

Így buliztak a nagyszüleink

Történelmünk bizonyos szakaszaiban nem biztos, hogy az embernek épp táncolni vagy szórakozni támadt kedve. Valójában arról van szó, hogy bizonyos táncokat volt csak szabad gyakorolni, meghatározott keretek között. A Rákosi-korszak idején például tiltott volt a nyugati táncok gyakorlása, így került előtérbe a néptánc, mint amolyan "elvtársias" műfaj.

A 60-as évek nálunk a rock and roll és a twist műfaj népszerűségét hozta, amellyel elterjedtek a szabadabb formájú táncok. A 70-es években tört utat nálunk a diszkó, a funky és a soul zene, egyúttal népszerűvé váltak a házi diszkók is. A 80-as évek pedig elhozta a pop és a new wave műfaját is hazánkba. Ma már persze egészen változatos stílusirányzatok divatosak.

Az alábbi galéria bemutatja, hogyan buliztak a nagyszüleink. A képek láttán nekünk is kedvünk támad táncra perdülni.