Már csak eddig kérhető az otthonfelújítási támogatás, aztán több helyen felfüggesztik

Hamarosan felfüggesztik az otthonfelújítási támogatást az ország fejlettebb régióiban. Aki azt tervezte, hogy él a lehetőséggel, már csak órái vannak hátra az igénylés benyújtáshoz. Mutatjuk a részleteket és azt is, hogyan érinti a változás a vidéki otthonfelújítási támogatást!

Mi is az az otthonfelújítási támogatás?

Ez a lehetőség kifejezetten a 2006. december 31. előtt megépült családi házak energetikai modernizálását célozza. A konstrukció lényege, hogy vissza nem térítendő támogatást ad az állam a felújításhoz, ami mellé kamatmentes hitel vehető fel. Az aktuális szabályok a következők:

10 millió forint az igényelhető maximum támogatási összeg (5 millió vissza nem térítendő + 5 millió hitel),

már 500.000 Ft saját erővel elindítható a folyamat,

15 év a maximális visszafizetési idő, így a törlesztőrészletek is alacsonyak,

a beruházásnak (pl. szigetelés, ablakcsere, fűtéskorszerűsítés) igazoltan legalább 30%-os energiamegtakarítást kell eredményeznie.

Hol és miért függesztik fel most ezt a népszerű programot?

A felfüggesztés oka a források tervezett elosztása: a gazdaságilag fejlettebb, úgynevezett nem hátrányos helyzetű (NHH) régiókban a kérelmek száma vagy a stratégiai keret kimerülése miatt állítják le a befogadást. A felfüggesztésben érintett vármegyék és régiók a következők:

Budapest és Pest vármegye (Közép-Magyarország),

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye (Közép-Dunántúl),

Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye (Nyugat-Dunántúl).

Meddig igényelhető a támogatás ezeken a területeken?

Az idő szűkös: a hivatalos tájékoztató szerint 2026. április 17. péntekig, az MFB Pont Plusz bankfiókok zárásáig lehet beadni az igényeket a fenti régiókban élőknek. Ezt követően a KEHOP Plusz-4.1.7-24 és 4.1.8-24 kódszámú konstrukciók ebben a formában már nem lesznek elérhetőek. Az ország többi, kevésbé fejlett régiójában a program változatlanul fut tovább.

Mit tehet, aki még élne a lehetőséggel?

Aki a fent felsorolt vármegyék egyikében él, és tervezi a felújítást, az alábbiakat kell tennie: keresse fel a legközelebbi MFB Pont Plusz fiókot (MBH, OTP vagy Gránit Bank kijelölt egységei) a szükséges igazolásokkal és tervekkel és a bankfiók pénteki zárásáig nyújtsa be fizikailag a kérelmet.