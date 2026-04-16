Már csak eddig kérhető az otthonfelújítási támogatás, aztán több helyen felfüggesztik

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 12:55
Hirtelen változás állt be az ország egyik legnépszerűbb energetikai korszerűsítési programjában. A feltételek az elmúlt időszakban kedvezőbbé váltak, most mégis úgy döntöttek, felfüggesztik az otthonfelújítási támogatást néhány régióban.
Hamarosan felfüggesztik az otthonfelújítási támogatást az ország fejlettebb régióiban. Aki azt tervezte, hogy él a lehetőséggel, már csak órái vannak hátra az igénylés benyújtáshoz. Mutatjuk a részleteket és azt is, hogyan érinti a változás a vidéki otthonfelújítási támogatást!

Fotó: 123RF

Mi is az az otthonfelújítási támogatás?

Ez a lehetőség kifejezetten a 2006. december 31. előtt megépült családi házak energetikai modernizálását célozza. A konstrukció lényege, hogy vissza nem térítendő támogatást ad az állam a felújításhoz, ami mellé kamatmentes hitel vehető fel. Az aktuális szabályok a következők:
10 millió forint az igényelhető maximum támogatási összeg (5 millió vissza nem térítendő + 5 millió hitel),

  • már 500.000 Ft saját erővel elindítható a folyamat,
  • 15 év a maximális visszafizetési idő, így a törlesztőrészletek is alacsonyak,
  • a beruházásnak (pl. szigetelés, ablakcsere, fűtéskorszerűsítés) igazoltan legalább 30%-os energiamegtakarítást kell eredményeznie.

Hol és miért függesztik fel most ezt a népszerű programot?

A felfüggesztés oka a források tervezett elosztása: a gazdaságilag fejlettebb, úgynevezett nem hátrányos helyzetű (NHH) régiókban a kérelmek száma vagy a stratégiai keret kimerülése miatt állítják le a befogadást. A felfüggesztésben érintett vármegyék és régiók a következők:

  • Budapest és Pest vármegye (Közép-Magyarország),
  • Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye (Közép-Dunántúl),
  • Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye (Nyugat-Dunántúl).

Meddig igényelhető a támogatás ezeken a területeken?

Az idő szűkös: a hivatalos tájékoztató szerint 2026. április 17. péntekig, az MFB Pont Plusz bankfiókok zárásáig lehet beadni az igényeket a fenti régiókban élőknek. Ezt követően a KEHOP Plusz-4.1.7-24 és 4.1.8-24 kódszámú konstrukciók ebben a formában már nem lesznek elérhetőek. Az ország többi, kevésbé fejlett régiójában a program változatlanul fut tovább.

Mit tehet, aki még élne a lehetőséggel?

Aki a fent felsorolt vármegyék egyikében él, és tervezi a felújítást, az alábbiakat kell tennie: keresse fel a legközelebbi MFB Pont Plusz fiókot (MBH, OTP vagy Gránit Bank kijelölt egységei) a szükséges igazolásokkal és tervekkel és a bankfiók pénteki zárásáig nyújtsa be fizikailag a kérelmet.

Mi lesz a vidéki otthonfelújítási támogatással?

A vidéki otthonfelújítási támogatás, más néven 3+3 milliós program, amit azok a gyermeket nevelők vagy nyugdíjasok igényelhetnek, akik meghatározott kistelepüléseken élnek, nem érinti a felfüggesztés. Ez a támogatástípus a jelenlegi szabályozás szerint 2026. június 30-ig továbbra is igénybe vehető a preferált kistelepüléseken-írja a money.hu.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
