Már csak eddig kérhető az otthonfelújítási támogatás, aztán több helyen felfüggesztik

Hamarosan felfüggesztik az otthonfelújítási támogatást az ország fejlettebb régióiban. Aki azt tervezte, hogy él a lehetőséggel, már csak órái vannak hátra az igénylés benyújtáshoz. Mutatjuk a részleteket és azt is, hogyan érinti a változás a vidéki otthonfelújítási támogatást!
Ez a lehetőség kifejezetten a 2006. december 31. előtt megépült családi házak energetikai modernizálását célozza. A konstrukció lényege, hogy vissza nem térítendő támogatást ad az állam a felújításhoz, ami mellé kamatmentes hitel vehető fel. Az aktuális szabályok a következők:
10 millió forint az igényelhető maximum támogatási összeg (5 millió vissza nem térítendő + 5 millió hitel),
A felfüggesztés oka a források tervezett elosztása: a gazdaságilag fejlettebb, úgynevezett nem hátrányos helyzetű (NHH) régiókban a kérelmek száma vagy a stratégiai keret kimerülése miatt állítják le a befogadást. A felfüggesztésben érintett vármegyék és régiók a következők:
Az idő szűkös: a hivatalos tájékoztató szerint 2026. április 17. péntekig, az MFB Pont Plusz bankfiókok zárásáig lehet beadni az igényeket a fenti régiókban élőknek. Ezt követően a KEHOP Plusz-4.1.7-24 és 4.1.8-24 kódszámú konstrukciók ebben a formában már nem lesznek elérhetőek. Az ország többi, kevésbé fejlett régiójában a program változatlanul fut tovább.
Aki a fent felsorolt vármegyék egyikében él, és tervezi a felújítást, az alábbiakat kell tennie: keresse fel a legközelebbi MFB Pont Plusz fiókot (MBH, OTP vagy Gránit Bank kijelölt egységei) a szükséges igazolásokkal és tervekkel és a bankfiók pénteki zárásáig nyújtsa be fizikailag a kérelmet.
A vidéki otthonfelújítási támogatás, más néven 3+3 milliós program, amit azok a gyermeket nevelők vagy nyugdíjasok igényelhetnek, akik meghatározott kistelepüléseken élnek, nem érinti a felfüggesztés. Ez a támogatástípus a jelenlegi szabályozás szerint 2026. június 30-ig továbbra is igénybe vehető a preferált kistelepüléseken-írja a money.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.