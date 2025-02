Újraindult és a korábbiaknál is kedvezőbb feltételeket kínál az Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program, amelyre a jövőben még többen, kevesebb papírmunka mellett pályázhatnak. Az MFB Pont Plusz hálózat bankfiókjaiban már nem csak az 1990 előtti, de a 2007-es évet megelőzően épült családi házak energetikai korszerűsítésére is lehet jelentkezni. A program keretein belül akár 6 millió forint is igényelhető, amelynek fele vissza nem térítendő támogatás, a másik fele pedig kamatmentes kölcsön.