"Köszönjük a munkádat, Tico!" - Nyugdíjba vonul a rendőrség kábítószer-kereső kutyája

Nyugdíjba vonul Tico – közölte hivatalos Facebook-oldalán a Magyar Rendőrség.
Megérdemelt pihenés vár Ticóra
– kezdte bejegyzésében a rendőrség. A kábítószer-kereső kutya közel 1200 helyszínen segítette a nyomozók munkáját, szolgálatban töltött évei után most nyugdíjba vonul.
A 11 éves kábítószer-kereső rendőrkutya első "munkahelye" a Budapesti Rendőr-főkapitányság volt, majd 2019-től a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kivételes tagja. Közel 1200 helyszínen segítette kollégáink munkáját, számtalan sikeres felderítésben vett részt. Most szolgálatban töltött évei után nyugdíjba vonul. Köszönjük a munkádat, Tico! Jó pihenést és sok boldog, gondtalan napot kívánunk!
– írták a bejegyzésben a megható sorokat.
