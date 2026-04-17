"Köszönjük a munkádat, Tico!" - Nyugdíjba vonul a rendőrség kábítószer-kereső kutyája

A 11 éves kábítószer-kereső rendőrkutya első "munkahelye" a Budapesti Rendőr-főkapitányság volt, majd 2019-től a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kivételes tagja. Közel 1200 helyszínen segítette kollégáink munkáját, számtalan sikeres felderítésben vett részt. Most szolgálatban töltött évei után nyugdíjba vonul. Köszönjük a munkádat, Tico! Jó pihenést és sok boldog, gondtalan napot kívánunk!