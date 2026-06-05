Most érkezett: lezárták a nyomozást az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében

Befejezte a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség közleménye szerint a maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt folytatott széleskörű nyomozása feltárt szabálytalanságokat, ugyanakkor a büntetőjogi felelősség megállapításához ezen szabályszegések – a közvetlen ok-okozati összefüggés hiánya miatt – nem voltak elegendőek. Az ügyészség ezért megszüntette a nyomozást, a szabályszegések kapcsán ugyanakkor jelzéssel élt a Honvéd Vezérkar Főnöke felé.

Lezárták a nyomozást az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében / Fotó: Pixabay (illusztráció)

Lezárult a nyomozást az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség a széles körű nyomozása során rendőrségi támogatással helyszíni szemlét és három alkalommal bizonyítási kísérletet tartott, bizonyítási eszközöket foglalt le, okiratokat, valamint igazságügyi orvos-, és fegyverszakértői, illetve hangtechnikai szakértői véleményt szerezett be, továbbá minden olyan személyt kihallgatott, aki az eset kapcsán érdemi ismerettel rendelkezett.

A megállapított tényállás lényege szerint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség az államigazgatásban dolgozók alap katonai felkészítése érdekében indított önkéntes programot, amelyet az abban résztvevők pozitív visszajelzései alapján kibővítettek annak érdekében, hogy az azt teljesítők elérjék a teljes alapkiképzettség szintjét. A cél az volt, hogy a program végén – akik ezt vállalják – önkéntes tartalékos szolgálatra irányuló jogviszonyt létesíthessenek.

A felkészítés során a programban résztvevő 71 államigazgatásban dolgozó személy – közöttük a kézigránát baleset kormánytisztviselő sértettje – 2025. március 17-től teljesítették a képzés egyik fázisát Újdörögdön.

A kiképzendő állomány 2025. március 20-án kapott elméleti és gyakorlati felkészítést az éles kézigránát dobógyakorlat teljesítéséhez, amely során gyakorló gránáttal, mely egy tömör gumitestből és egy kihúzható biztosító sasszegből áll, többször dobtak a kiképzendők. Lehetőség volt további gyakorló dobások végzésére a napirend lezárulta után, amely lehetőséggel a sértett kormánytisztviselő is élt, így összesen mintegy 20 alkalommal dobott gyakorlógránátot. Az előkészítő dobógyakorlat során a sértett kormánytisztviselő egyik dobása sem érte el az előírt minimum 30 méteres távolságot, ennek ellenére minden résztvevő, így az ő neve mellé is a “megfelelt” értékelést jegyezték be.