Azt hitte, megfogta az Isten lábát, ezért lelépett a pasijától – a bankban érte a hidegzuhany

Az abruzzói Carsoli városa egy nem mindennapi dráma helyszíne lett. Márciusban, a nemzetközi nőnap alkalmából egy férfi kedveskedni akart a barátnőjének: vett egy sorsjegyet, és megegyeztek, ha nyernek, felezik a pénzt. Amikor felkaparták a réteget, és megpillantották a bűvös számokat, elszabadult az őrület. Meg voltak győződve róla, hogy 500 ezer eurót, azaz közel 200 millió forintot nyertek. Még egy helyi pultos is ráerősített a dologra, aki érthetetlen módon megerősítette nekik: bizony, ez a telitalálat!

A boldogság azonban nem tartott sokáig, legalábbis a pár férfitagja számára. A nő ugyanis, amint megérezte a pénz szagát, azonnal akcióba lendült. Magához vette a sorsjegyet, besétált egy bankba, majd egyszerűen köddé vált.

„Félek, hogy meg akarja tartani magának”

A pórul járt férfi nem sokkal az eset előtt költözött össze kedvesével, de már akkor érezte, hogy valami nincs rendben.

Attól félek, hogy a párom meg akarja tartani magának a nyereményt

– panaszolta elkeseredetten egy barátjának, még mielőtt a nő végleg felszívódott volna.

Az átvert és kifosztott férfi nem hagyta annyiban a dolgot, és feljelentést tett a pénzügyőrségnél. A hatóságok nyomozni kezdtek, és bekértek a sorsjegyet a vám- és jövedéki hivataltól egy alapos ellenőrzésre. Ekkor jött a hidegzuhany, ami az egész várost sokkolta.

A sors kegyetlen tréfája

Kiderült, hogy a nagy öröm és a szakítás teljesen felesleges volt. A szakértők megállapították: a sorsjegy egy vasat sem ér. A pár és a figyelmetlen pultos is benézte a számokat: egy 43-ast olvastak 13-asnak.

A hatalmas vagyonról szőtt álmok pillanatok alatt kártyavárként omlottak össze. Nincs nyeremény, nincs osztozkodás, és valószínűleg közös jövő sincs.

Azt hittem, övé a világ, de csak a pofára esés maradt

– mondhatná most a férfi, akinek ugyan a pénze nem lett meg, de legalább megtudta, mennyit ér a szerelme hűsége.

Nem ez az első eset, hogy a lottó vagy sorsjegy szétver egy családot

Hasonlóan drámai fordulat történt nemrég Angliában is, ahol Charlotte Cox és Michael Cartlidge szintén egy sorsjegy miatt mentek szét. Ott valódi volt a nyeremény – egymillió font –, de a pár három héttel a kaparás után szakított. Mivel a sorsjegyet a nő fizette ki, a lottótársaság neki ítélte a teljes összeget, a férfi pedig, aki állítása szerint közösen vette a szelvényt a párjával, egy árva fillér nélkül maradt. Úgy látszik, a hirtelen jött pénz sokszor nem boldogít, hanem inkább mindent tönkretesz – írja a Daily Star.