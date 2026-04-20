A múlt héten minden nyereményt elvittek! Vajon folytatódott a sor? Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

Nem akármilyen héten vannak túl a lottójátékok szerelmesei: szerdán a Skandináv lottó, csütörtökön a hatoslottó, szombaton pedig az ötöslottó és a Joker főnyereményét is elvitték. Ráadásul az ötöslottón rekordösszegű főnyeremény talált gazdára, közel 6 milliárd 781 millió forint. Azaz bátran kijelenthetjük: olyan héten vagyunk túl, ami garantáltan bevonul a lottósorsolások történetébe!

Csütörtökön elvitték a főnyereményt. Vajon vasárnap hozott valakinek szerencsét a hatoslottó?

Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai vasárnap

A 16. játékhét vasárnapi sorsolásán a következő hatoslottó-nyerőszámokat húzták ki:

16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

27 (huszonhét)

30 (harminc)

31 (harmincegy)

45 (negyvenöt)

A hatoslottón nem született vasárnap, április 19-én telitalálat, így a jövő héten 155 millió forintért lehet ikszelni.