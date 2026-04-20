A múlt héten minden nyereményt elvittek! Vajon folytatódott a sor? Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

A múlt héten minden nyereményt elvittek! Vajon folytatódott a sor? Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 07:05
nyerőszámokhatoslottó
Vajon lett újabb milliomos? Ezeket a számokat húzták ki a hatoslottón vasárnap.

Nem akármilyen héten vannak túl a lottójátékok szerelmesei: szerdán a Skandináv lottó, csütörtökön a hatoslottó, szombaton pedig az ötöslottó és a Joker főnyereményét is elvitték. Ráadásul az ötöslottón rekordösszegű főnyeremény talált gazdára, közel 6 milliárd 781 millió forint. Azaz bátran kijelenthetjük: olyan héten vagyunk túl, ami garantáltan bevonul a lottósorsolások történetébe!

Mutatjuk a hatoslottó vasárnapi nyerőszámait!
Csütörtökön elvitték a főnyereményt. Vajon vasárnap hozott valakinek szerencsét a hatoslottó?
Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai vasárnap

A 16. játékhét vasárnapi sorsolásán a következő hatoslottó-nyerőszámokat húzták ki:

16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

27 (huszonhét)

30 (harminc)

31 (harmincegy)

45 (negyvenöt)

A hatoslottón nem született vasárnap, április 19-én telitalálat, így a jövő héten 155 millió forintért lehet ikszelni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu