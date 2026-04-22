Száz éve, 1926. április 23-án született Janikovszky Éva Kossuth- és József Attila-díjas író, a gyermek- és ifjúsági irodalom egyik legnépszerűbb magyar képviselője, akinek életműve a felnőtteknek is szól, írja a bama.

Megkezdődik a Janikovszky Éva emlékév

Fotó: Pexels (illusztráció!)

A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának portréja a következőket írja róla:

Szegeden látta meg a napvilágot Kucses Éva néven. Gyerekkorát nagyapja könyvesboltjában töltötte, ahol gyakori vendég volt Móra Ferenc is. Szülei válása után a nevelőapja lett Donászy Kálmán újságíró, műkritikus, a szegedi kulturális élet egyik prominens személyisége.

Janikovszky 1944-től a szegedi egyetemen hallgatott filozófiát, néprajzot, magyar és német irodalmat, majd 1948-tól Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán szociológiát, filozófiát és pszichológiát tanult.

Első munkahelye a Vallás és Közoktatásügyi (1951-től Közoktatásügyi) Minisztérium volt, ahol a tankönyvosztályon lett főelőadó. 1953-tól a Móra Könyvkiadó szerkesztője, 1964–1987 között főszerkesztője, 1981–1982-ben a Minerva Kiadó szerkesztője is volt.

1987-ben nyugdíjba ment, de továbbra is a kiadóban dolgozott, igazgatósági tag is volt, a Móra Kiadó elnök-vezérigazgatója 2008-tól az írónő fia, Janikovszky János. A minisztériumban és a kiadónál, még a legnehezebb időszakban is mindig az emberség, a kiállás jellemezte, sok üldözött és tiltólistára került írótársának segített.

1978 és 1995 között a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) megbízott elnöke, a nemzetközi Andersen-bizottság tagja, az UNICEF Magyar Bizottságának elnökségi tagja, 1991-től a hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulását segítő Staféta Alapítvány kuratóriumának elnöke, 1996-tól az Írószövetség Gyermekirodalmi szakosztályának elnöke volt.

Janikovszky Éva hosszú betegség után, 2003. július 14-én halt meg Budapesten. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra, síremlékén egyetlen öreg Mercedes típusú írógépének mása látható, amely egész életén át kitartott mellette.

Első könyve, a Csip-csup 1957-ben jelent meg, a címlapon még Kispál Évaként szerepelt. A magyar irodalomban védjeggyé vált – férje után felvett – Janikovszky Éva néven 1960-ban, a Szalmaláng című regényt publikálta először. Azután még 32 könyvet írt, amelyekből eddig több mint kétmillió példányt adtak el, művei 35 idegen nyelven jelentek meg. Írásait korhatár nélkül szeretik, összetéveszthetetlen, ahogy a felnőttek és gyerekek világát, vitáikat, ütközéseiket és egymásra találásukat remek humorral és mélységes emberséggel ábrázolja – saját műfajt teremtett, valamiféle gyermekmonológot.

Legismertebb művei közül néhány: Te is tudod?, Ha én felnőtt volnék, Akár hiszed, akár nem, Felelj szépen, ha kérdeznek, Velem mindig történik valami, Kire ütött ez a gyerek?, Már óvodás vagyok, A lemez két oldala, Örülj, hogy fiú, Örülj, hogy lány, Felnőtteknek írtam, Mosolyogni tessék, Ájlávjú, De szép az élet, Ráadás.

Ő maga élete legnagyobb elismerésének azt nevezte, amikor egy kislány megkérdezte tőle: „Éva néni, hogy tetszett arra rájönni, hogy a gyerekek csak kicsik, de nem buták?”

Az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából a Móra Kiadó és a Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány emlékévet tart, amelynek keretében Budapesten és vidéken is számtalan program várja az érdeklődőket.

Április 23-án egész napos Janikovszky-program lesz a MOMkultban, aminek része a Janikovszky-díjak ünnepélyes átadása, a kortárs francia zeneszerző, Isabelle Aboulker által a Ha én felnőtt volnék című könyv alapján komponált kórusmű ősbemutatója – a kórusmű dalszövegét Varró Dani fordította –, pop-up kiállítás és egy színházi díszelőadás is.

Ugyancsak a centenáriumra készült el az Utazás az íróasztalom körül című emlékkötet, amelyben szinte teljes mértékben eddig publikálatlan, a szerző hagyatékában található írások szerepelnek. Ebben írja:

Meggyőződésem, hogy humor nélkül nem lehet élni. Szerencsémre én pozitívan szemlélem az életet, akármilyen, s igyekszem mindennek megtalálni a komikus oldalát. Rengeteget segít. Őszintén sajnálom a megkeseredett, humortalan embereket.