Iszet boszi kitálalt: ezért vigyázz a levágott hajadra!

Naponta fésülködünk, foglalkozunk a frizuránkkal, legalább havonta-kéthavonta fodrászhoz járunk, és mindennek ellenére egy pillanatra sem gondolunk bele abba, hogy valójában milyen energiát hordoz a hajunk. Őseink számára valójában sokkal többet jelentett puszta dísznél. Pontosan tudták, hogy a tincseink személyes életerőt és energia-lenyomatot rejtenek. A régiek óva intettek attól, hogy a hajszálaink idegen vagy rossz szándékú emberek kezébe kerüljenek. Ahogy erre napjainkban ugyanúgy kell ügyelnünk. Itt természetesen nem arra kell gondolni, amikor a fodrász vág a frizuránkból, hanem arra, hogy például a fésűnket ne adjuk oda senkinek, hiszen akár egyetlen hajszállal is lehet ártó megkötéseket végezni! – figyelmeztet Iszet boszorkány főpapnő és mágus.

Fotó: Gáll Regina

Többet árt, mint használ

Nemcsak a levágott vagy kihullott szálak jelentenek veszélyt, hanem a manapság annyira divatos póthajak is, amelyek emberi fürtökből készültek. Hiába érzik magukat csinosabbnak, akik viselik, mert dúsabbnak tűnik a frizurájuk, akár bajt is hozhatnak. Hiszen aki eladja a saját haját, nagyon sok esetben anyagi nehézségekkel küzd. De lehet akár rajta átok, rontás is, így a negatív energiákat átadja annak, aki a tincseket felhasználja. Persze ezek elég szélsőséges esetek, de vannak valós veszélyei, amikre nem árt figyelni. Különösen akkor legyünk körültekintőek, ha azt tapasztaljuk, hogy elkezd romlani az életminőségünk, miután póthajat vagy parókát viseltünk.

Védelmet jelentő tincsek

Nem véletlen, hogy annak idején energetikai szempontból különösen nagy figyelmet fordítottak a csecsemők és a gyermekek hajára. Ugyanis régen pontosan tudták, hogy mivel az ő energiájuk még tiszta és védtelen, ezért jobban kell őket óvni a gonosz, ártó emberektől. Ezért, amikor levágták a kisgyermek haját, akkor a fürtöket egy fehér kendőbe csomagolták, és elzárták egy dobozba, és amikor felnőtté vált, akkor átadták neki. Mivel úgy tartották, hogy a kisgyermekek tincsei szerencsét hoznak, és védelmeznek a bajtól.

Súlyos következménye lehet

Mágikus tanokban gyakran alkalmazzák a hajat, különösen szerelmi rituálékban. Van olyan mágikus hagyomány, ami szerint, ha valaki a párnája alá teszi a kiszemeltje hajtincsét, akkor befolyásolni tudja az illető gondolatait. De én személy szerint nem javaslom ezeket a mágikus praktikákat, mivel ez nemcsak a kiszemeltre veszélyes, hanem arra is, aki hatással akar lenni egy másik ember érzelmeire, gondolataira. Milyen veszélyekkel is járhat ez valójában? Tapasztalhatnak zavarodottságot, pszichés problémákat okoz, betegségek léphetnek fel, sőt súlyosabb esetben akár halált is bekövetkezhet annál is, akinek a tincsét elvették, és annál is, aki ezt a mágikus praktikát bevetette. Ám a hajat nemcsak rossz szándékból lehet mágikusan felhasználni, hanem számos jó dologra is alkalmas, például gyógyításra, tisztító és sikert hozó rituálékra.

Óvjuk meg magunkat! Mit tegyünk annak érdekében, hogy megóvjuk magunkat a negatív hatásoktól? Például a hajkeféből összegyűjtött szálakat érdemes mindig beletenni egy zacskóba, sót szórni rá, és így kidobni. Ezt a praktikát már nagyanyáink is alkalmazták, és nagyon jó lenne, ha a fodrászok is így tennének. Persze az a legjobb, ha valaki meg tudja oldani, hogy elégeti a megmaradt hajat. Záró gondolatként pedig egy régi figyelmeztetés: Ne hagyd, hogy idegen kéz őrizze azt, ami valaha a fejed koronája volt!







