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Brutális kutyatámadás történt Tibolddarócon, rettegtek a szomszédok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kutyatámadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 19:40
Tibolddarócmentő
A megvadult állat kiharapott egy darabot a rokonaihoz érkező férfi lábából. A kutyatámadás itt még nem ért véget!
Bors
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Fúvócsővel lőttek nyugtatót egy megvadult kutyába Tibolddarócon. A staffordshire bullterrier megharapott egy férfit az udvaron, aki a rokonaihoz ment látogatóba. A kutyatámadás során a férfi a vádliján szenvedett súlyos lágyrészsérülést, de be tudott menekülni az épületbe. A kiérkező mentők azonban nem tudtak utána menni, mert az agresszív kutya rájuk is rárontott. A sérült végül a fürdőszoba ablakán át, egy létra segítségével mászott ki a házból, így tudták kórházba szállítani. 

Kutyatámadás Tibolddarócon: a mentők nem tudtak a sérült közelébe jutni
Kutyatámadás Tibolddarócon: a mentők nem tudtak a sérült közelébe jutni
Fotó: Pexels (Illusztráció)

A kutyatámadás részletei

Az ebet a gazdái sem tudták megfékezni, ezért a helyszínre riasztott rendőrök gázsprével próbálták ártalmatlanná tenni, azonban ez sem hatott  - tudta meg a Tények.hu. Végül egy vadbefogót kellett hívni, aki a garázstetőre mászva, fúvócsőből kilőtt altatólövedékkel nyugtatózta be az állatot.

A szomszédok elmondták: korábban is rettegtek az állattól, és attól féltek, mi lesz, ha egyszer elszabadul. A kutyát végül állategészségügyi telepre szállították, egyelőre nem tudni, hogy végleg elaltatják-e. A rendőrség vizsgálja a kutyatámadás körülményeit.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu