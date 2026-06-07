Brutális kutyatámadás történt Tibolddarócon, rettegtek a szomszédok

Fúvócsővel lőttek nyugtatót egy megvadult kutyába Tibolddarócon. A staffordshire bullterrier megharapott egy férfit az udvaron, aki a rokonaihoz ment látogatóba. A kutyatámadás során a férfi a vádliján szenvedett súlyos lágyrészsérülést, de be tudott menekülni az épületbe. A kiérkező mentők azonban nem tudtak utána menni, mert az agresszív kutya rájuk is rárontott. A sérült végül a fürdőszoba ablakán át, egy létra segítségével mászott ki a házból, így tudták kórházba szállítani.

Kutyatámadás Tibolddarócon: a mentők nem tudtak a sérült közelébe jutni

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A kutyatámadás részletei

Az ebet a gazdái sem tudták megfékezni, ezért a helyszínre riasztott rendőrök gázsprével próbálták ártalmatlanná tenni, azonban ez sem hatott - tudta meg a Tények.hu. Végül egy vadbefogót kellett hívni, aki a garázstetőre mászva, fúvócsőből kilőtt altatólövedékkel nyugtatózta be az állatot.

A szomszédok elmondták: korábban is rettegtek az állattól, és attól féltek, mi lesz, ha egyszer elszabadul. A kutyát végül állategészségügyi telepre szállították, egyelőre nem tudni, hogy végleg elaltatják-e. A rendőrség vizsgálja a kutyatámadás körülményeit.