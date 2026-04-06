Így védik meg a magyar honvédek a Török Áramlat gázvezetéket - Galéria

A rendelkezésre álló információk alapján a Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú. A magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül szerzi be hazánk, ezért elrendelték a magyarországi szakaszának katonai védelmét.

Már húsvétvasárnap katonai védelem alá helyezték a magyar oldalon is a gázvezetéket. Erről Szijjártó Péter számolt be bővebben. Húsvéthétfőn a hajnali órákban Orbán Viktor nem locsolkodni indult, hanem a szerb-magyar határ felé vette az irányt. Kiskundorozsmán a helyszíni szemlét követően pedig sajtótájékoztatót tartott, mely során biztosította a magyar lakosságot, hogy az ország gázellátása egyelőre nincs veszélyben.

