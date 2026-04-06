Szijjártó Péter: Katonai védelem alatt a Török Áramlat gázvezeték

A rendelkezésre álló információink alapján a Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú. A magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül szerzi be hazánk, ezért elrendelték a magyarországi szakaszának katonai védelmét.

Húsvét hétfő kora reggelre már katonai védelem alá került a Töröm Áramlat gázvezeték. Erről Szijjártó Péter tett bejelentést. Mindeközben pedig Orbán Viktor miniszterelnök is a helyszín felé tart.