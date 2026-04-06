BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szijjártó Péter: Katonai védelem alatt a Török Áramlat gázvezeték

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 06:50 / FRISSÍTÉS: 2026. április 06. 06:51
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett.
Bors
A szerző cikkei

A rendelkezésre álló információink alapján a Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú. A magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül szerzi be hazánk, ezért elrendelték a magyarországi szakaszának katonai védelmét.

Húsvét hétfő kora reggelre már katonai védelem alá került a Töröm Áramlat gázvezeték. Erről Szijjártó Péter tett bejelentést. Mindeközben pedig Orbán Viktor miniszterelnök is a helyszín felé tart. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
