Forgatás közben akart levetkőzni Fekete Pákó – Még Danny Blue is ledöbbent!

Meghökkentő pillanatokból ezúttal sem volt hiány Danny Blue új műsorában. Magyarország legismertebb mentalistája májusban indította el a TV2-n a TUDATFELETTI című sorozatot, amelyben hírességek kerülnek egészen váratlan helyzetekbe. A legutóbbi adás egyik vendége Fekete Pákó volt, akinél egy ártatlannak induló kísérlet pillanatok alatt teljesen elszabadult.

Danny Blue mentalista új sorozatának vendége volt Fekete Pákó (Fotó: TV2)

Ebbe még Danny Blue is belepirult

Sokkoló fordulatot vett a TV2 stúdiójában a mentalista kísérlete, amikor Fekete Pákó hirtelen bejelentette a teljes vetkőzését. A megdöbbentő adás kulisszatitkait Danny Blue osztotta meg lapunkkal.

Pákónál három fázisban teszteltük az ő mentalista képességeit: hogy kitalálja-e, hogy milyen színre gondolok, hogy milyen színre és számra gondolok, majd utána azt mondtam, hogy én rajzoltam valamit, próbálja meg megérezni, hogy mit rajzoltam, és rajzolja le, ha tudja

– kezdte Danny, aki azt is elárulta a Borsnak, mi történt a kísérlet végén.

Fekete Pákó rajzos kísérletet kapott a mentalistától (Fotó: Facebook)

Amúgy egyáltalán nem szivatni akartam, csak tesztelni, hogy hátha van benne valami! A végén Pákó teljesen megdöbbent! Mondjuk egy váratlan pillanatban olyan reakciója volt, hogy ő mindjárt levetkőzik. Nem gondoltam, hogy valakinek ez lesz a reakciója erre! El is kezdte levenni a zakóját, de nem értettem, hogy miért!

– mesélte nevetve a mentalista, aki korábban hangsúlyozta: sikeres produkcióinak kulcsa a résztvevők feltétlen bizalma, hiszen a mutatványok csak azokkal működnek, akik képesek megnyílni felé. „A mentalizmus egy olyan mesterség, amihez elkerülhetetlen a tőletek kapott bizalom. Amikor kihívok valakit a színpadra egy mutatványhoz, mindig van egy pillanat, amikor azt látom a szemében, hogy »Oké, rád bízom«. És utána ő hagyja, hogy beleolvassak egy gondolatába, egy emlékébe, egy titkába… És ezért én mindig nagyon hálás vagyok” – írta Danny Blue mentalista egy Facebook bejegyzésében.