Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Forgatás közben akart levetkőzni Fekete Pákó – Még Danny Blue is ledöbbent!

megdöbbentő akció
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 20:35
Danny BlueFekete Pákóvetkőzés
Gondolatolvasó képességeit tesztelte volna, ám a kísérlet teljesen váratlan és pikáns fordulatot vett! Danny Blue teljesen megilletődött Pákó reakcióján.
Bors
A szerző cikkei

Meghökkentő pillanatokból ezúttal sem volt hiány Danny Blue új műsorában. Magyarország legismertebb mentalistája májusban indította el a TV2-n a TUDATFELETTI című sorozatot, amelyben hírességek kerülnek egészen váratlan helyzetekbe. A legutóbbi adás egyik vendége Fekete Pákó volt, akinél egy ártatlannak induló kísérlet pillanatok alatt teljesen elszabadult.

Danny Blue új sorozata a TUDATFELETTI című műsor.
Danny Blue mentalista új sorozatának vendége volt Fekete Pákó (Fotó: TV2)

Ebbe még Danny Blue is belepirult

Sokkoló fordulatot vett a TV2 stúdiójában a mentalista kísérlete, amikor Fekete Pákó hirtelen bejelentette a teljes vetkőzését. A megdöbbentő adás kulisszatitkait Danny Blue osztotta meg lapunkkal.

Pákónál három fázisban teszteltük az ő mentalista képességeit: hogy kitalálja-e, hogy milyen színre gondolok, hogy milyen színre és számra gondolok, majd utána azt mondtam, hogy én rajzoltam valamit, próbálja meg megérezni, hogy mit rajzoltam, és rajzolja le, ha tudja

kezdte Danny, aki azt is elárulta a Borsnak, mi történt a kísérlet végén.

Fekete Pákó rajzol Danny Blue műsorában.
Fekete Pákó rajzos kísérletet kapott a mentalistától (Fotó: Facebook)

Amúgy egyáltalán nem szivatni akartam, csak tesztelni, hogy hátha van benne valami! A végén Pákó teljesen megdöbbent! Mondjuk egy váratlan pillanatban olyan reakciója volt, hogy ő mindjárt levetkőzik. Nem gondoltam, hogy valakinek ez lesz a reakciója erre! El is kezdte levenni a zakóját, de nem értettem, hogy miért!

– mesélte nevetve a mentalista, aki korábban hangsúlyozta: sikeres produkcióinak kulcsa a résztvevők feltétlen bizalma, hiszen a mutatványok csak azokkal működnek, akik képesek megnyílni felé. „A mentalizmus egy olyan mesterség, amihez elkerülhetetlen a tőletek kapott bizalom. Amikor kihívok valakit a színpadra egy mutatványhoz, mindig van egy pillanat, amikor azt látom a szemében, hogy »Oké, rád bízom«. És utána ő hagyja, hogy beleolvassak egy gondolatába, egy emlékébe, egy titkába… És ezért én mindig nagyon hálás vagyok”írta Danny Blue mentalista egy Facebook bejegyzésében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu