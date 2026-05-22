Nagy erőkkel keresi a rendőrség a Zuglóból eltűnt 27 éves férfit

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 27 éves T. László Edvárd 2026. május 22-én 16 óra körül indult el zuglói otthonából, ám azóta eltűnt, és nem adott magáról életjelet. Mivel a fiatalember orvosi segítségre szorulhat, a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik őt.
Az eltűnt férfi körülbelül 172 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú és borostás arcú. Utolsó ismert ruházata kék pólóból, szürke kapucnis pulóverből, sötétzöld, pálmalevél mintás rövidnadrágból, valamint egy sötét színű cipőből állt – írja a police.hu.
A XIV. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki T. Edvárd tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.
A 27 éves Edvárdról készült fotót ERRE A LINKRE KATTINTVA tudod megnézni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.