Nagy erőkkel keresi a rendőrség a Zuglóból eltűnt 27 éves férfit

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 27 éves T. László Edvárd 2026. május 22-én 16 óra körül indult el zuglói otthonából, ám azóta eltűnt, és nem adott magáról életjelet. Mivel a fiatalember orvosi segítségre szorulhat, a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik őt.

Keresik T.László Edvárdot: a 27 éves férfi péntek délután óta eltűnt Fotó: Police.hu

Sürgősen keresik az eltűnt fiatalembert

Az eltűnt férfi körülbelül 172 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú és borostás arcú. Utolsó ismert ruházata kék pólóból, szürke kapucnis pulóverből, sötétzöld, pálmalevél mintás rövidnadrágból, valamint egy sötét színű cipőből állt – írja a police.hu.

Hogyan segíthet? A XIV. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki T. Edvárd tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

A 27 éves Edvárdról készült fotót ERRE A LINKRE KATTINTVA tudod megnézni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.