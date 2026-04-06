BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Magyarország gázellátása egyelőre nincs veszélyben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 08:16 / FRISSÍTÉS: 2026. április 06. 09:00
Orbán Viktor élőben tartott sajtótájékoztatót Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén.
Bors
A szerző cikkei

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a rendelkezésre álló információink alapján a Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú. A magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül szerzi be hazánk, ezért elrendelték a magyarországi szakaszának katonai védelmét.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Már húsvétvasárnap katonai védelem alá helyezték a magyar oldalon is a gázvezetéket. Erről Szijjártó Péter számolt be bővebben. Húsvéthétfőn a hajnali órákban Orbán Viktor nem locsolkodni indult, hanem a szerb-magyar határ felé vette az irányt. Kiskundorozsmán a helyszíni szemlét követően pedig sajtótájékoztatót tartott. 

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

A helyzet rendkívül súlyos, az ukránok olajblokádja megmutatta, hogy milyen veszélyekkel jár, ha blokkolnak egy vezetéket.

Ha a gázvezeték is blokkolásra kerül, az óriási problémát jelent, mondta el a miniszterelnök. 2022-ben már blokkolt egy vezetéket Ukrajna, azonban a Török Áramlat kapacitás-növelésével képesek vagyunk ellátni Magyarországot energiával.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ha ezt elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül"

– hangsúlyozta a miniszterelnök Szijjártó Péterrel közösen megtartott tájékoztatóján. A magyar honvédség képes arra, hogy védelem alá helyezze a gázvezetéket.

 

Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de nagyon figyelni kell 

– jelentette ki. 

Arról nincs tudomásunk, hogy Magyarország területén is terveztek volna szabotázsakciót

– tette hozzá.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az ország energiakérdése nem kampánykérdés

– mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette, ez egy komoly kérdés, jelenleg Európában 9 százalékon áll a gáz tartalék szintje, míg ez Magyarországon 25 százalék. Ez a különbség az ideológiai alapú európai hozzáállás és a magyar hozzáállás között.

Európa kezelhetetlen helyzet elé néz, az energiaválság akár össze is kapcsolódhat egy pénzügyi válsággal. Ez előtt állunk, a helyzet rendkívül súlyos

– mutatott rá a miniszterelnök.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
