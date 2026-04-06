Orbán Viktor: Magyarország gázellátása egyelőre nincs veszélyben

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a rendelkezésre álló információink alapján a Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú. A magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül szerzi be hazánk, ezért elrendelték a magyarországi szakaszának katonai védelmét.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Már húsvétvasárnap katonai védelem alá helyezték a magyar oldalon is a gázvezetéket. Erről Szijjártó Péter számolt be bővebben. Húsvéthétfőn a hajnali órákban Orbán Viktor nem locsolkodni indult, hanem a szerb-magyar határ felé vette az irányt. Kiskundorozsmán a helyszíni szemlét követően pedig sajtótájékoztatót tartott.

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

A helyzet rendkívül súlyos, az ukránok olajblokádja megmutatta, hogy milyen veszélyekkel jár, ha blokkolnak egy vezetéket.

Ha a gázvezeték is blokkolásra kerül, az óriási problémát jelent, mondta el a miniszterelnök. 2022-ben már blokkolt egy vezetéket Ukrajna, azonban a Török Áramlat kapacitás-növelésével képesek vagyunk ellátni Magyarországot energiával.

Ha ezt elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül"

– hangsúlyozta a miniszterelnök Szijjártó Péterrel közösen megtartott tájékoztatóján. A magyar honvédség képes arra, hogy védelem alá helyezze a gázvezetéket.

Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de nagyon figyelni kell

– jelentette ki.

Arról nincs tudomásunk, hogy Magyarország területén is terveztek volna szabotázsakciót

– tette hozzá.

Az ország energiakérdése nem kampánykérdés

– mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette, ez egy komoly kérdés, jelenleg Európában 9 százalékon áll a gáz tartalék szintje, míg ez Magyarországon 25 százalék. Ez a különbség az ideológiai alapú európai hozzáállás és a magyar hozzáállás között.

Európa kezelhetetlen helyzet elé néz, az energiaválság akár össze is kapcsolódhat egy pénzügyi válsággal. Ez előtt állunk, a helyzet rendkívül súlyos

– mutatott rá a miniszterelnök.