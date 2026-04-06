Orbán Viktor a szabotázs helyszíne felé tart - Videó

Mint ismert húsvét vasárnap a szerb szakaszon ukrán szabotázsakció történt. Fel akarták robbantani a gázvezetéket. Azóta a szerb és a magyar hatóságok is intézkedtek már. Hazánkban katonai védelmet kapott a gázvezeték. Húsvéthétfő, reggel 6 órakor pedig Orbán Viktor is Kiskundorozsma felé vette az irányt, hogy helyszíni szemlét tartson.

Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel!

- szól Orbán Viktor bejegyzése, aki már a helyszín felé tart.