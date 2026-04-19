Esővel keményít be az időjárás, erre készülj

Az időjárás előrejelzések szerint némi esőre, záporra kell készülnünk a következő napokban, ezzel pedig lehűlésre is számítani kell.
Vasárnap a kezdeti napsütés után nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől a Dunántúlon már eső, zápor is előfordulhat. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Marad a 20 fok körüli maximum.
Hétfőn a hajnali, reggeli csapadék után északnyugat felől csökken a felhőzet az erős szél hatására. Napközben már csak délen és keleten fordul elő zápor. 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.
Kedden változóan felhős időre van kilátás, elszórtan egy-egy záporral. Reggel 5, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.