Esővel keményít be az időjárás, erre készülj

Az időjárás előrejelzések szerint némi esőre, záporra kell készülnünk a következő napokban, ezzel pedig lehűlésre is számítani kell.

A következő napok időjárása

Vasárnap a kezdeti napsütés után nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől a Dunántúlon már eső, zápor is előfordulhat. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Marad a 20 fok körüli maximum.

Hétfőn a hajnali, reggeli csapadék után északnyugat felől csökken a felhőzet az erős szél hatására. Napközben már csak délen és keleten fordul elő zápor. 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden változóan felhős időre van kilátás, elszórtan egy-egy záporral. Reggel 5, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.