Egyik pillanatról a másikra változik az időjárás

Változékony időjárásra számíthatunk. Különböző vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, de a felhőzet helyenként (főleg délnyugaton) meg is vastagodhat. A délnyugati megyékben előfordulhatnak záporok. A változó irányú szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, majd estétől nagyobb területen északkeletire fordul és megélénkül, írja a met.
Nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek, és a Dunántúlon estére elszórtan kisebb eső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, írja a koponyeg.hu.
