"Ez az egész csak megerősített engem" - előkerült a rejtélyes körülmények közt elhunyt Lovas Annabella utolsó nyilatkozata

Április 6-án érkezett a megrázó hír: Lovas Annabella, A Nagy ő 2021-es évadának szereplője elhunyt.

Lovas Annabella holtteste még tavaly májusban került elő, ám a hatóságoknak igen hosszú időbe telt az azonosítása Fotó: TV2

A reality-szereplő holttestére még tavaly májusban találtak rá a spanyol hatóságok a Kanári-szigeteken, azonban a deréktól lefelé meztelen test olyan sok ideje sodródhatott a vízben, ami alaposan megnehezítette az azonosítását. Bár a halál pontos oka továbbra sem ismert, a rendőrség kizárta az erőszakos halál lehetőségét, és nem kezeli bűncselekményként az esetet.

Erről beszélt Lovas Annabella az első eltűnését követően

Lovas Annabellát nem először keresték a hatóságok a tragédiát megelőző időszakban. 2024 végén egyszer már eltűntként adtak ki körözést. Annabelláról akkor közel két hétig nem lehetett tudni semmit, még édesapja is kétségbeesetten üzent neki az egyetlen platformon, ahol tudott, a TikTokon. A hatóságok végül december 12-én megtalálták a lányt egy hotelben a Kanári-szigeteken. A Nagy Ő-versenyző közösségi oldalát a rajongói is elárasztották aggódó üzenetekkel. Annabella végül egy ilyen üzenet alatt válaszolt röviden az eltűnését követően először. Akkor még nem lehetett tudni: ez lesz végül a legutolsó nyilvános bejegyzése, nyilatkozata is.

Persze, nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem

– írta akkor Lovas Annabella.