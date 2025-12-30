Teljesítette felesége utolsó kívánságát a 77 éves Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula énekes a Papp László Sportaréna színpadán ünnepelt, ahol a közönség vastapssal köszöntötte. Az est nemcsak a pályafutásáról szólt, hanem arról az emberi tartásról is, amellyel az elmúlt időszak súlyos veszteségeit viseli.

Deák Bill Gyula Aréna Koncerttel ünnepelte születésnapját, a rajongók vastapssal köszöntötték (Fotó: Molnár Péter)

Deák Bill Gyula 77 évesen is a színpadon

Deák Bill Gyula évtizedek óta megkerülhetetlen alakja a magyar zenei életnek. Bluesos hangja, karizmája és őszintesége generációkat köt össze, koncertjei ma is teltházasak. Bár nem tagadja az idő múlását, láthatóan jó formában van.

„Öregesen vagyok. Ez fáj, az fáj, de a torkommal hál' Istennek minden rendben” – mondta Bill Kapitány mosolyogva, jelezve, hogy a legfontosabb eszköze még mindig rendben van. Visszatekintve az életére és pályájára, inkább hálával beszél az elmúlt évtizedekről.

Szép évek voltak. Rengeteg helyen megfordultam, nagy sztárokkal dolgoztam. Voltak rossz részei az életemnek, voltak jók is, de sosem voltam elkenődve

– fogalmazott. Bill mindig is arról volt ismert, hogy a nehézségek ellenére sem veszítette el a tartását, és a zenében találta meg az erejét.

Gyász, család és az összetartozás ereje

Az ünnep azonban idén fájdalmasabb árnyalatot is kapott, hiszen Deák Bill Gyula nemrég elveszítette imádott feleségét. Hosszú évekig voltak házasok, és az énekes a veszteségről csendesen, de őszintén beszélt.

„Nagyon nagy csapás ért minket, idén meghalt a feleségem” – mondta, nem rejtve véka alá a fájdalmát. Elárulta azt is, hogy párja végakaratát teljesítve a hamvait otthon őrzik.

Hazahoztuk őt, mert ez volt a kérése. Szinte egy szentély, ahol tartom. Nekem is ez volt a kérésem, hogy ha meghalok, urnába tegyenek, és hozzanak majd haza a gyerekek”

– osztotta meg a Deák Bill Blues Band frontembere.

Deák Bill Gyula felesége hamvait otthon őrzi, ez volt párja végakarata (Fotó: Markovics Gábor)

A család szerepéről mindig is meghatározóan beszélt, és most még inkább érzi ennek jelentőségét.

Ha nem lett volna a feleségem, a családom és a zene, én már nem lennék. Családcentrikus ember vagyok, ezt láttam a szüleimtől, ezt tanultam és ezt is viszem tovább

– vallotta a blueskirály.

Deák Bill Gyula ma is példája annak, hogyan lehet méltósággal viselni az idő múlását, a sikereket és a veszteségeket egyaránt. A színpadon továbbra is erőt ad másoknak, miközben saját fájdalmát is a zenén keresztül dolgozza fel – zárta gondolatait Deák Bill Gyula a Tények Pluszban.