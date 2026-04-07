Meghan Markle ellopta a szíveket: ilyen nagyok már a kis trónörökösök

Meghan Markle különleges videót osztott meg követőivel: Lilibet hercegnő és Archie herceg húsvétja szenzációsan telt.

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Míg a királyi család többi tagja vasárnap reggel Windsorban gyűlt össze a húsvéti istentiszteletre, a sussexi hercegné számára egészen másképp alakult az ünnep.

A sussexi hercegné videói között szerepelt egy felvétel is, amelyen a testvérpár kosarakkal a kezükben rohan a kertben az elrejtett tojások felé, majd a ház felé cipelik a csokoládékat. A kis Lilibetet kutyájuk követte a köves úton, miközben mezítláb járkált rózsaszín ruhájában és nyuszifüles pántjában, míg bátyja néhány méterrel előtte haladt, szintén kosarával.

A videók alapján Harry herceg nem volt otthon az ünnepekkor, ami érthető, hiszen elképzelhető, hogy nyári egyesült királyságbeli útjára készül.

