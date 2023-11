Saját maga ellen írt dalt Müller Péter Sziámi

Ha valakinek az a dilemmája, hogy Sziámi vagy Hiperkarma koncertre menjen-e, esetleg az Anna and the Barbies-t válassza, ennek most vége: a frontemberek mind ott lesznek ugyanis a Szeretetszédelgő című koncerten. A SziámiAndFriends három év után jelentkezik új lemezzel, amit a Magyar Zene Házában mutat majd be december 8-án este, itt lesz vendég Pásztor Anna és Bérczesi Róbert. A felhozatal a szokásos módon sokszínű és erőteljes, a dalok szövege rendhagyó, valamennyi Müller Péter Sziámi alkotása. A zenék döntő többségét a gitáros-producer, Kirschner Péter jegyzi, egy dal érkezett Bérczesi Róberttől, egy pedig az együttes korábbi basszusgitárosától, Winterverber Csabától.

Az összes dal szövegét Müller Péter Sziámi írta. Fotó: Bors

- A karcos dalokon kívül, mint amilyen a Tétzisek a kultúráról, a Melyik oldalra állsz? és az Államosítani kéne, ezen a lemezen hangsúlyt kap a személyes és a mennyei szféra is, mint a Szeretetszédelgő, a Baráti nászút extrákkal, Az öböl csendje, a Visszavágyó vagy az Elmehecca című dalokban – árulta el lapunknak Müller Péter Sziámi. - És nem hiányozhat egy könnyed nyári dal sem, ez lett a Pesszimista biciklista, ami egy rajongó címötletéből született.

A Szeretetszédelgő jónéhány új dala a NAPIDAL Sziámival projektből született, amiből könyv is készült A legjobb játék címmel és amiért Sziámi nemrég éppen a Magyar Zene Házában vehette át Az év könnyűzenei produkciója díjat. Szerepel ugyanitt a poptörténeti kiállításon is, amit a nagy sikerre való tekintettel három hónappal meghosszabbítottak, és természetesen ott van a Hírességek falán is.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a címadó dalunk, a Szeretetszédelgő nem egy abortuszellenes üzenet, hanem azt éppenséggel saját magam ellen írtam

– mosolygott Sziámi. – Ideje volt, hogy szeretettel magam ellen forduljak. Szerintem Kirschner Péterrel boldogan gyötrelmes munkával, azaz játékkal megírtuk az eddigi legjobb lemezünket, ami sokkal személyesebb album lett, mint az eddigiek. Nagy buli lesz december 8-án, ahol leülni nem, de táncolni szabad!

Müller Péter Sziámi egyébként nem sokkal a koncert után, december 12-én ünnepli 72. születésnapját, ami egészen hihetetlen, hiszen még mindig képes az állandó megújulásra, rengeteget dolgozik, többek közt zsákfalvakba, kis, elmaradott településekre jár az ott élő gyerekekkel zenélni és zenét szerezni.

Ezek a közös élmények engem is gazdagítanak és építenek, csodálatos megtapasztalni, ahogy a gyerekekkel a zene nyelvén azonnal megértjük egymást és önbizalmat, örömet tudunk adni nekik

– számolt be a Borsnak a zeneszerző-énekes polihisztor, aki alig várja, hogy a koncerten találkozhasson barátaival és közönségével.

Az együttes felállása: Müller Péter Sziámi (ének, szövegek), Kirschner Péter (gitárok, vokál), Bakos Zita (billentyű, gitár, ukulele, vokál),,Kónya Csaba (basszus),Tóth Márton (dobok)