Nem hiszed el, milyen zenét hallgat munka előtt Orbán Viktor!

Nem mindennapi videó került fel Orbán Viktor Facebookjára. A miniszterelnök ismert arról, hogy a politikailag, közéletileg fontos események beszámolói mellett néha betekintést enged a kulisszák mögé is, sőt, privátabb tartalmakat is láttatni enged. Ilyen az a felvétel is, amihez a "zúzzunk!" szöveget mellékelte, és amiből kiderül, milyen zenét hallgat a kormányfő egy olyan eseménydús nap előtt, mint a mai. Mint ismert, hazánkba érkezik, és tárgyalásokat folytat majd Orbán Viktorral az amerikai alelnök, JD Vance, szerdán pedig folytatódik Orbán Viktor országjárása.
