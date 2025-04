Varga Miklós: „A rockzene konzervál”

A Máté Péter-díjas énekes, színművész március 13-án óriási elismerésben részesült, ugyanis Magyarország Érdemes Művésze díjat kapott. A rangos állami kitüntetés nagyon jól esett Varga Miklósnak, akinek először gyermekei gratuláltak, de a közönség is kifejezte szeretetét a díj kapcsán.

Varga Miklós kora ellenére most is kimondottan aktív és érzi is a közönsége elmúlhatatlan szeretetét Fotó: Ripost

Varga Miklós nagyon örül a rangos elismeréseknek

„Minden díjnak megvan a maga helye, ez egy óriási elismerés. De számomra a közönség figyelme a lényeg, a legfontosabb díj a közönség szeretete” – nyilatkozta a Borsnak korábban a kitüntetés kapcsán Varga Miklós, aki most lapunknak elárulta, hogy ahogy egyre jobban múlnak az évek, egyre több mindent tesz le az asztalra, aminek egy gyönyörű hozadéka ez a rangos elismerés. A színművész idén lesz 69 éves, de még mindig kirobbanó formában van és egy percet sem lazsál, így most elmondta, minek köszönheti a jó egészségét és állapotát.

A zenész ennek köszönheti fiatalosságát

Arra jöttem rá, hogy a rockzenészek közül ez a műfaj nagyon sokakat konzervál. Elég csak végigtekinteni a pályatársakon, akik akár 70-en felül is ugyanolyan elánnal űzik szakmájukat, mint régen. Ott van például Nagy Feró, aki szinte semmit nem öregedett az évtizedek alatt. Amellett, hogy a rockzene konzervál engem, már évtizedek óta lejárok a Magyar Színészválogatott futball edzéseire, ami a fizikai karbantartásban nagyon sokat segít

– mesélt Varga Miklós, aki a rendszeres sportolás mellett szabadidejében főként kertészkedni szokott.

A megannyi díjjal is elismert rockzenész elárulta, hogy jól eső érzéssel szokott visszatekinteni eddigi pályafutására, ami igazából két sínen fut: ugyanis színészként és rockzenészként is tevékenykedik a népszerű művész. Színművészként már több mint 25 színházi előadásban részt vett, amiknek a nagy része főszerep volt. Emellett pedig a színpadon már körülbelül 50 éve jelen van, és most is aktív, ugyanis nemrég jelentkezett egy új albummal, amin vadonatúj zenei szerzemények találhatóak meg.

Varga Miklós felesége büszke, hogy férje mellett gyermekei is színpadra születtek Fotó: Bors

Varga Miklós gyerekeire nagyon büszke a pályafutása mellett

„Manapság annyira felhígult ez a szakma, óriási a felhozatal Magyarországon is. A lépést pedig tartani kell másokkal, ezért törekszem arra, hogy most már minden évben jelentkezzek egy új albummal, amiket a közönség nagy örömmel szokott fogadni, ugyanis tele van az idei naptáram fellépésekkel” – nyilatkozta lapunknak Varga Miklós, aki pályafutása mellett nagyon büszke két gyermekére is.

A gyermekeim már 2 éve kirepültek a családi fészekből, és önálló életet élnek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy elszakadtunk volna egymástól, hiszen mindenben támogatjuk őket a mai napig. Mindketten a Színművészeti Egyetemre járnak, és végzettségük szerint diplomás színészek lesznek. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk

– zárta a beszélgetést a népszerű zenész, színművész, aki amikor csak teheti, a szabadidejét a családjával tölti.