Végleg kivonnak a forgalomból egy ismert gyógyszert, nehogy beszedd

A döntést a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hozta meg az április 9-én elindult eljárás alapján, amely nemcsak arra vonatkozik, hogy a gyógyszert vissza kell hívni az összes patikából, hanem az érintett betegek kártalanítását is előírja.

Ez a gyógyszer nem lesz többé elérhető

A határozat értelmében a Richter által gyártott Decaris 50 mg-os és 150 mg-os tabletták (OGYI-T-3428/01-02) valamennyi, még lejárati időn belüli gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból. A visszahívás nemcsak a gyógyszertárakra és egészségügyi szolgáltatókra vonatkozik, hanem a már betegekhez került készítményekre is. A hatóság egyértelművé tette, hogy a visszavonással, a visszagyűjtéssel és a betegek kártalanításával kapcsolatos minden költség a forgalomba hozatali engedély jogosultját, vagyis a gyártót terheli. Ez azt jelenti, hogy a folyamat megszervezése és pénzügyi vonzata is a Richter feladata lesz, olvasható az EconomX cikkében, amelyre a Mindmegette hivatkozik. Azonban ha a betegek visszaviszik a készítményt oda, ahol kiváltották, akkor az adott gyógyszertárban is biztosított a kártalanítás lehetősége.

A döntés hátterében több európai szakmai értékelés áll, amelyek szerint a készítmény esetében az előny-kockázat arány már nem tekinthető kedvezőnek. A vizsgálatok alapján a gyógyszer hatóanyaga, a levamizol összefüggésbe hozható egy súlyos neurológiai állapot kialakulásával, ezért a további forgalmazását nem látták indokoltnak.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az intézkedés kizárólag az emberi felhasználásra szánt Decaris féreghajtó készítményeket érinti, az állatgyógyászati alkalmazásra nem vonatkozik.