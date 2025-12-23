Nehogy megedd! Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 18:50
Nem megfelelő minőség miatt hívták vissza ezt a terméket.
A METRO Kereskedelmi Kft. ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék nem megfelelő minősége, avas íze miatt.

Visszahívták ezt a terméket / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

A METRO Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is nyomonköveti.

Az érintett termék adatai a következők:

Termék megnevezése: ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg

Minőségmegőrzési idő: 09.07.2026.

Tételazonosító: G6 L52

Forgalmazó: METRO Kereskedelmi Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Minőségi nem megfelelősség.

 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, amennyiben valaki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

 

