Nehogy megedd! Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

A METRO Kereskedelmi Kft. ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék nem megfelelő minősége, avas íze miatt.

Visszahívták ezt a terméket / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

A METRO Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is nyomonköveti.

Az érintett termék adatai a következők: Termék megnevezése: ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg Minőségmegőrzési idő: 09.07.2026. Tételazonosító: G6 L52 Forgalmazó: METRO Kereskedelmi Kft. A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek! Termékvisszahívás oka: Minőségi nem megfelelősség.