Nehogy megedd! Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

A METRO Kereskedelmi Kft. ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék nem megfelelő minősége, avas íze miatt.
A METRO Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is nyomonköveti.
Az érintett termék adatai a következők:
Termék megnevezése: ARO héjas pörkölt földimogyoró 1 kg
Minőségmegőrzési idő: 09.07.2026.
Tételazonosító: G6 L52
Forgalmazó: METRO Kereskedelmi Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: Minőségi nem megfelelősség.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, amennyiben valaki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
